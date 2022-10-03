JİHA DESTEKLİ GÖÇMEN KAÇAKLIĞI OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA

İSTANBUL'dan yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmek üzere İzmir'e getirilen 84 kaçak göçmen, jandarmanın insansız hava araçlarıyla (JİHA) izlenerek yakalandı. Organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli ise tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, İstanbul'dan yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmek isteyen kaçak göçmenlerin kente getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Cuma günü 3 minibüs ve 1 otomobil, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki insansız hava araçları (JİHA) ile havadan ve ekipler tarafından karadan izlendi. Urla ilçesine bağlı Zeytinler Mahallesi'nde durdurulan araçlarda 81'i Afganistan, 2'si Suriye ve 1'i Irak uyruklu 84 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca organizatör oldukları gerekçesiyle E.A., E.Ş., O.A., E.Ö., C.Ö. ve K.U., gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, temel ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 6 şüpheli ise jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)