Son Dakika Haberleri: Jilet Murat'ın Evinden Cephane Çıktı

Jilet Murat'ın Evinden Cephane Çıktı

1 saat önce

KAYSERİ'de ihbar üzerine polis tarafından yapılan operasyonda, 'Jilet Murat' lakaplı Murat Mehmet A.'nın (24) evinden patlayıcı özelliğini kaybetmiş el bombası, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Jilet Murat'ın Evinden Cephane Çıktı, System.String[]
KAYSERİ'de ihbar üzerine polis tarafından yapılan operasyonda, 'Jilet Murat' lakaplı Murat Mehmet A.'nın (24) evinden patlayıcı özelliğini kaybetmiş el bombası, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Kayseri- Niğde karayolu Yahyalı yol ayrımı mevkiinde polis ekipleri yol kontrolü uygulaması yaptı. Durdurulan bir araçta kimliğinin gizli kalmasını isteyen kişi, Yeşilhisar ilçesinde 'Jilet Murat' lakaplı Murat Mehmet A.'nın evinde çok sayıda silah ve bomba olduğu ihbarını yaptı. İhbarı değerlendiren polis, Yeşilhisar ilçesi Güney Mahallesi'nde yaşayan Murat Mehmet A.'nın evine operasyon düzenledi.  Evde yapılan aramada, patlayıcı özelliğini kaybetmiş içi boş 1 adet el bombası, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ile çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi.  Murat Mehmet A. gözaltına alındı. Zanlının yapılan sorgusunda silahlara meraklı olduğu belirlenirkn,  el bombasını sokakta bulduğu, tüfek ile tabancaların bazılarını internet üzerinden satın aldığı öğrenildi.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:10 Kaynak: DHA

Polis, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Düğün Konvoyundan Havaya Ateş Açıldı, Polis Alarma Geçti Jilet Murat'ın Evinden Cephanelik Çıktı

Korkunç Kazada, Anne-Baba Can Verirken Mucize Bebek Yaralı Olarak Kurtuldu Yolunu Şaşırıp Köye İnen Kurdu, Kangal Köpekleri Telef Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 18:21:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jilet Murat'ın Evinden Cephane Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]