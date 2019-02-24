Jilet Murat'ın Evinden Cephane Çıktı
1 saat önce
KAYSERİ'de ihbar üzerine polis tarafından yapılan operasyonda, 'Jilet Murat' lakaplı Murat Mehmet A.'nın (24) evinden patlayıcı özelliğini kaybetmiş el bombası, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
KAYSERİ'de ihbar üzerine polis tarafından yapılan operasyonda, 'Jilet Murat' lakaplı Murat Mehmet A.'nın (24) evinden patlayıcı özelliğini kaybetmiş el bombası, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Kayseri- Niğde
karayolu Yahyalı
yol ayrımı mevkiinde polis ekipleri yol kontrolü uygulaması yaptı. Durdurulan bir araçta kimliğinin gizli kalmasını isteyen kişi, Yeşilhisar
ilçesinde 'Jilet Murat' lakaplı Murat Mehmet A.'nın evinde çok sayıda silah ve bomba olduğu ihbarını yaptı. İhbarı değerlendiren polis, Yeşilhisar ilçesi Güney
Mahallesi'nde yaşayan Murat Mehmet A.'nın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, patlayıcı özelliğini kaybetmiş içi boş 1 adet el bombası, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ile çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi. Murat Mehmet A. gözaltına alındı. Zanlının yapılan sorgusunda silahlara meraklı olduğu belirlenirkn, el bombasını sokakta bulduğu, tüfek ile tabancaların bazılarını internet üzerinden satın aldığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:10 Kaynak: DHA
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Jilet Murat'ın Evinden Cephanelik Çıktı
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