Jiletle saldırdığı doktoru boğazından yaralayan sanığa 20 yıl hapis - Son Dakika

Jiletle saldırdığı doktoru boğazından yaralayan sanığa 20 yıl hapis

İZMİR'de, diş ağrısıyla gittiği hastanede, asistan Dr. Kadir Songür'e (26), istediği ilacı yazmadığı iddiasıyla jiletle saldırarak, boğazından yaralayan Bayram Kaynak, önce 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Jiletle saldırdığı doktoru boğazından yaralayan sanığa 20 yıl hapis, System.String[]

İZMİR'de, diş ağrısıyla gittiği hastanede, asistan Dr. Kadir Songür'e (26), istediği ilacı yazmadığı iddiasıyla jiletle saldırarak, boğazından yaralayan Bayram Kaynak, önce 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra mahkeme Kaynak'ın cezasını, 'olayın teşebbüs aşamasında kalması' sebebiyle 20 yıl hapis cezasına çevirdi. Duruşmaya katılan ve kararın ardından konuşan doktorun annesi Dr. Nergis Songür, "Son günlerde sağlıkta şiddet olaylarının tırmanması üzerine çıkan bu karar oldukça önemli. Bu cezalar emsal olsun ve sağlıkta şiddet sona ersin" dedi.

Olay, 16 Ekim 2019 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi Servisi'nde meydana geldi. Görevli asistan Dr. Kadir Songür'e, iddiaya göre diş ağrısı şikayetiyle başvuran Bayram Kaynak, istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle elindeki jiletle saldırdı. Boğazında derin kesik oluşan Kadir Songür'e ilk müdahale görevli olduğu hastanede yapılırken, olayın ardından koşarak kaçan Bayram Kaynak ise, Karşıyaka ilçesindeki çarşıda bir kadının çantasını almaya çalışırken yunus ekiplerince yakalandı. Olay anında uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen saldırgan tutuklandı. Kaynak, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.

İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına Songür'ün eşi Çisel Yazan Songür, annesi Nergis Songür, babası Mehmet Songür ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Bayram Kaynak ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşmada söz alan İzmir Tabip Odası Avukatı Mithat Kara, "Bu olay tüm sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor. Vereceğiniz kararla tüm sağlık çalışanlarının içine su serpeceksiniz. Üst hadden ceza verilmesini talep ediyoruz" dedi. Songür'ün avukatı İsmail Can Yavuz da üst hadden ceza tayini uygulanması gerektiğini ifade etti. Son sözleri sorulan Kaynak ise beraatini talep ederek, "Başka bir isteğim ve söyleyecek sözüm yoktur" dedi. Mahkeme heyeti, 'görevi başındaki kamu görevlisini kasten öldürme' suçundan Kaynak'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verirken, meydana gelen olayın teşebbüste kalması sebebiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, sanık Kaynak için hiçbir indirim de uygulamadı.'AİLE KARARDAN MEMNUN'Kararın ardından açıklamalarda bulunan anne Songür, verilen cezadan memnun olduklarını söyledi. Songür, "Sanığın 20 yıl hapis cezası alması oldukça sevindirici. Bu cezalar artarak devam etsin ki sağlıkta şiddet son bulsun. Karşı tarafın taleplerinin mahkemede kabul görmemesi ve indirim uygulanmaması da oldukça önemliydi. Son günlerde sağlıkta şiddet olayının tırmanmasının üzerine bu kararın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Tüm bu süreçte bizi yalnız bırakmayan Sağlık Bakanımıza, İl Sağlık Müdürümüze ve Türk Tabipler Birliği ile tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kadir Songür'ün eşi Çisel Yazan Songür ise, "Sağlıkta şiddetin sona ermesini ve hekimlerin huzur içinde çalışmasını istiyorum. Yaşanılan bu travma ve stresin hiçbir cezada karşılığı olmadığını düşünsem de kararla içimize su serpildi. Umarım bugün çıkan karar emsal niteliği taşır" diye konuştu.  Cezanın en üst sınırdan verildiğinin altını çizen Avukat Mithat Kara, "Karar beklediğimiz şekilde geldi. Kararın sağlık çalışanlarının içine su serpmesini talep etmiştik. Mahkemenin cezayı en üst sınırdan verip indirim sebeplerini uygulamaması bizler için sevindirici oldu" dedi.


Ağırlaştırılmış Müebbet, Bayram, İzmir, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:41 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Jiletle saldırdığı doktoru boğazından yaralayan sanığa 20 yıl hapis - Son Dakika

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