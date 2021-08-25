JİLETSİZ NOSTALJİK İSPANYOL USTURASI, HİJYEN İSTEYENLERİN TERCİHİ OLDU - Son Dakika

SİVAS'ta 7 yaşından beri berberlik mesleğinin içinde bulunan İmdat Çetinkaya (47), kendisine bir meslektaşı tarafından hediye edilen İspanyol yapımı eski usul usturayı kullanıyor. Özellikle koronavirüs döneminde hijyene önem veren müşterilere hitap eden ustura, jiletsiz olma özelliği ile öne çıkıyor. Kentte 40 yıldır berberlik mesleğinin içinde bulunan evli 3 çocuk babası İmdat Çetinkaya'ya (47), 20 yıl önce hayatını kaybeden meslektaş büyüğü Kadir Şimşek'ten hediye jiletsiz İspanyol usturası kaldı. Usturaya gözü gibi bakan Çetinkaya özellikle koronavirüs döneminde hijyene önem veren müşterileri için bu usturayı kullanıyor. Temizliği daha kolay olan ustura, her müşteri için özel olarak sterilize edilip bileylenerek kullanılıyor.

'HİÇBİR ŞEKİLDE MİKROP BARINDIRMAZ'

Çetinkaya, usturayı kendisine 20 yıl önce hayatını kaybeden meslektaş büyüğü Kadir Şimşek'in hediye ettiğini, ona da ustasından kaldığını belirterek, "Yaklaşık 200 yıllık bir geçmişi olduğunu tahmin ediyorum. Usturayı korumak adına pek tıraş yapmak istemiyorum. Bu usturanın tıraşı ciddi anlamda cildi dinlendirir, rahatlatır ve hiçbir şekilde deforme etmez. Ancak çok iyi kullanılmalıdır. Arkadaşlarım maddi anlamda bu usturanın değerinin yüksek olduğunu söylediler. Ehemmiyet göstermedim. Çünkü bendeki değeri ondan çok daha fazla. İnternette dahi bu kadar net detayları olan ve hiç deforme olmamış bir ustura henüz görmedim. Hiçbir şekilde bozulmamış, sapı bile elde yapılmış, halen orijinal haliyle duruyor. En önemli konu ise bu ustura hiçbir şekilde mikrop barındırmaz. Sadece bu ustura için söylemiyorum bu tip eski usturaların hepsi aynıdır. Şimdiki usturalara bıçağını takarken bir boşluk oluşuyor. Dezenfekte etmediğiniz sürece bıçağını çıkarıp atsanız bile o boşlukta ister istemez mikrop barınıyor, köpük kalıyor. Ama bu usturalarda öyle bir şey yok. Yıkarsınız hiçbir bakteri kalmaz. En sağlıklı ustura bu fakat ne yazık ki artık kullanılmıyor. Aynı zamanda bu usturanın kendi ağırlığı ile tıraş edersiniz. Yeni nesil usturalarda bir baskı uygulamanız gerekir. Bu sebeple tıraş çok daha rahat oluyor. Bu usturayı saklamaya devam edeceğim. Çünkü bunu bana hediye eden Kadir amcam rahmetli oldu. Yine gözümün önünde, yine yanı başımda duracak. İsteyen oldukça da yine bununla tıraş edeceğim" dedi.

Berber Çetinkaya'nın yeğeni ve bu ustura ile tıraş olan Nurullah Çetinkaya (23) ise, "Amcam bu usturayı hep özel bir yerde saklar. Sürekli o ustura ile beni tıraş etmesini istiyordum. Israr ettiğim zamanlar tıraş ediyor. Özellikle sırf o usturayla tıraş olmak için yanına geliyorum. Yıllarca kim bilir kimlerin eli değdi, kimler tıraş oldu bu usturayla. Günümüze kadar gelmiş ve ben onunla tıraş oluyorum. Gerçekten çok farklı bir his. Ayrıca tıraşı da çok güzel" diye konuştu.