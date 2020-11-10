Jill Biden: ABD'de Joe Biden'ın zaferi yeni First Lady'nin 'memleketi' Sicilya'da coşkuyla karşılandı

ABD'de geçen hafta yapılan seçimlerle Joe Biden'ın Başkan seçilmesi, İtalya'nın Sicilya adasında yer alan küçük bir köyde ayrı bir coşkuyla karşılandı.

450 nüfuslu Gesso köyü, 1900'de buradan ABD'ye göç eden Domenico Giacoppo'nun torunu Jill Biden'ın ABD'nin yeni First Lady'si olmasını kutluyor.

Joe Biden'ın seçimleri kazandığı açıklandıktan kısa süre sonra İtalyan basınında "Sicilya asıllı yeni First Lady" haberleri çıkmaya başladı.

Gazeteciler, Messina kentine bağlı Gesso köyüne giderek Jill Biden'ın ailesinin izlerini sürdü.

Devlet kanalı Rai'den ulusal haber ajansı Ansa'ya, Sicilya yerel basınına kadar çok sayıda yayın organı Gesso köyündeki kutlamalara geniş yer ayırdı.

Bu haberlere göre Jill Biden'ın baba tarafından dedesi Domenico Giacoppo, 1898 yılında Gesso köyünde doğmuş, 1900'de de ailesiyle birlikte ABD'ye göç etmişti.

Domenico Giacoppo ABD'ye yerleştikten sonra ismini Dominic Jacobs olarak değiştirdi.

Joe Biden'ın ABD'nin yeni başkanı seçilmesinin ardından, Gesso'da Domenico Giacoppo'nun doğduğu evin balkonuna ABD ve İtalya bayraklarının renklerinde süsler asıldı.

'Buraya gelir ve şahsen tanışabilirsek çok mutlu olurum'

Giacoppo ailesinin halen Gesso'da yaşayan üyelerinden Caterina Giacoppo'nun da aralarında yer aldığı köy sakinleri, Jill Biden'ın Beyaz Saray'a gidecek olmasını mutlulukla karşıladı.

Messina merkezli Gazzetta del Sud gazetesine konuşan 64 yaşındaki Caterina Giacoppo haberi alınca çok duygulandığını söyledi ve uzaktan kuzeni olan Jill Biden'ı köyüne davet etti.

Giacoppo, "Jill Hanım buraya gelir ve şahsen tanışabilirsek çok mutlu olurum. Tüm köyde güzel bir parti yaparız. Gelirse ona fırında makarna, Messina usulü et şiş yaparım" dedi.Messina Belediye Başkanı Cateno de Luca da, Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ailesiyle birlikte kenti ziyaret etmesini umduklarını söyledi.

La Sicilia haber sitesine konuşan Belediye Başkanı, "Başkan Biden'ın İtalya'yı ziyaret etmesini ve Messina'ya da gelmesini umuyorum. Kendisini ve eşini ağırlayarak first-lady'ye ailesinin köklerini, kültürel, sanatsal ve mutfak geleneklerimizi göstermek isteriz" dedi.

Jill Biden 2008'de Vogue dergisine verdiği bir mülakatta, Pazar günleri İtalyan yemekleri yiyerek büyüdüğünü söylemişti.

Biden'ın bu sözleri İtalyan basınında "İtalyan lezzetleriyle yetişen Jill Jacobs, ülkemizin mutfak geleneğini sürdürüyor" şeklinde yorumlandı

Uzaktan kuzeni işsizlik maaşıyla yaşıyor

İtalyan basınına göre Jill Biden'ın dedesi göç ettiği dönemde Gesso köyünde 3500 kişi yaşarken şu an köy nüfusu 450'ye gerilemiş durumda.

Jill Biden'ın uzaktan kuzeni Caterina Giacoppo da küçük bir apartman dairesinde, işsizlik maaşıyla yaşıyor.

Messina Belediye Başkanı de Luca, "Jacobs hanımın ailesinin hikayesi, Sicilya'dan göç eden mütevazı ailelerin kendilerini kanıtlamasının ve önceden sahip olmadıkları ekonomik rahatlığı çocuklarına, torunlarına garanti etmelerinin sembolü" diye konuştu.