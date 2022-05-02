Jill Biden, Romanya ve Slovakya'daki Ukraynalı mültecileri ziyaret edecek - Son Dakika
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Jill Biden, Romanya ve Slovakya'daki Ukraynalı mültecileri ziyaret edecek

02.05.2022 09:52
Jill Biden, Romanya ve Slovakya'daki Ukraynalı mültecileri ziyaret edecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın, hafta sonu Slovakya ve Romanya'yı ziyaret ederek Ukraynalı mültecilerle bir araya geleceği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın, hafta sonu Slovakya ve Romanya'yı ziyaret ederek Ukraynalı mültecilerle bir araya geleceği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD First Lady'sinin 8 Mayıs Anneler Günü'nü Ukraynalı anne ve çocuklarla geçireceği belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın 5 Mayıs Perşembe günü çıkacağı 5 günlük seyahatinde, mültecilerin yanı sıra Slovakya ve Romanya'da görev yapan ABD'li diplomatlar ve insani yardım personeliyle de bir araya geleceği kaydedildi.

Romanya ve Slovakya turu, Biden'ın Firs Lady olarak, geçen sene düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine yaptığı gezinin ardından yalnız gerçekleştirdiği 2'nci denizaşırı seyahati olacak.

Ukrayna'nın sınır komşusu ve aynı zamanda NATO üyesi olan iki Doğu Avrupa ülkesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı günden bu yana mültecilere ev sahipliği yapıyor.

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Kaynak: AA

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