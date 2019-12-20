Jimmy Durmaz'a 3 resmi müsabakadan men ve para cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jimmy Durmaz'a 3 resmi müsabakadan men ve para cezası - Son Dakika

Jimmy Durmaz'a 3 resmi müsabakadan men ve para cezası

6 saat önce

PFDK, Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi.

Jimmy Durmaz'a 3 resmi müsabakadan men ve para cezası, System.String[]

PFDK, Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi.

(İHA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Jimmy Durmaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:05 Kaynak: İHA
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