Jimmy Durmaz'a Yapılan Irkçı Saldırıya Para Cezası
1 saat önce
SAVCI Annie Runander, İsveç haber ajansı TT'ye mahkemenin verdiği cezadan dolayı memnun olduğunu söyledi.
SAVCI Annie
Runander, İsveç
haber ajansı TT'ye mahkemenin verdiği cezadan dolayı memnun olduğunu söyledi. Polis
, Jimmy Durmaz
'ın Instagram
hesabına "Lanet kara kafalı öleceksin" yazan 17 yaşındaki genç hakkında soruşturma açıldığını duyurmuştu. Göteborg
kentinde 2 ay önce Jimmy Durmaz'a ırkçı saldırıda bulunan 18 yaşındaki başka bir genç ise 190 Euro para cezasına çarptırılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:05
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