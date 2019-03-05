Son Dakika Haberleri: Jimmy Durmaz'a Yapılan Irkçı Saldırıya Para Cezası

Jimmy Durmaz'a Yapılan Irkçı Saldırıya Para Cezası

1 saat önce

SAVCI Annie Runander, İsveç haber ajansı TT'ye mahkemenin verdiği cezadan dolayı memnun olduğunu söyledi.

Jimmy Durmaz'a Yapılan Irkçı Saldırıya Para Cezası, System.String[]
SAVCI Annie Runander, İsveç haber ajansı TT'ye mahkemenin verdiği cezadan dolayı memnun olduğunu söyledi. Polis, Jimmy Durmaz'ın Instagram hesabına "Lanet kara kafalı öleceksin" yazan 17 yaşındaki genç hakkında soruşturma açıldığını duyurmuştu. Göteborg kentinde 2 ay önce Jimmy Durmaz'a ırkçı saldırıda bulunan 18 yaşındaki başka bir genç ise 190 Euro para cezasına çarptırılmıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:05 

Annie, Jimmy Durmaz, Güncel
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