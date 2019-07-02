Son Dakika Haberleri: Jimmy Durmaz: "Fatih Terim, Türkiye'nin en büyük teknik direktörü"
Son Dakika Güncel Haber

Jimmy Durmaz: "Fatih Terim, Türkiye'nin en büyük teknik direktörü"

43 dakika önce

Galatasaray'ın yeni transferi Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı takıma geldiği için çok mutlu olduğunu söylerken, Fatih Terim'in de Türkiye'nin en büyük teknik direktörü olduğunu vurguladı.

Jimmy Durmaz:
Galatasaray'ın yeni transferi Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı takıma geldiği için çok mutlu olduğunu söylerken, Fatih Terim'in de Türkiye'nin en büyük teknik direktörü olduğunu vurguladı. 
Galatasaray ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan Jakup Jimmy Durmaz, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takıma katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Durmaz, "Formayı ilk giydiğim anda çok gururlandım. Taraftarlarımıza sahada sonuna kadar mücadele edeceğimi ve önümüzdeki sene tekrar şampiyon olmak için elimden geleni yapacağımı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. 
"FATİH TERİM, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TEKNİK DİREKTÖRÜ" 
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında da konuşan Jimmy Durmaz, "Fatih hoca ile daha önce birkaç kez konuşma fırsatımız oldu. Onu seviyorum, o çok büyük bir teknik direktör. Türkiye'nin en büyük teknik direktörü. Böyle bir teknik direktöre sahip olmak ve beraber başarılar yakalamak benim için büyük bir onur olacak" dedi. 
Başarılı futbolcu, sözlerini şöyle sonlandırdı:  
"Taraftarlarla dolu Türk Telekom Stadyumu'nda oynamak inanılmaz olacak. Önümüzdeki sezonu iple çekiyorum, tekrar şampiyon olacağız. En büyük Cimbombom!" 
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:45 Kaynak: İHA
Jimmy Durmaz, Fatih Terim, Galatasaray, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jimmy Durmaz: Fatih Terim, Türkiye'nin en büyük teknik direktörü ABD ve Rusya'da olağandışı hareketlilik! Acil toplantı çağrısı yapıldı Yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan hakkında FETÖ'ye yardımdan suç duyurusu İşte Üsküdar'daki korkutan patlamadan ilk görüntüler!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 20:28:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jimmy Durmaz: "Fatih Terim, Türkiye'nin en büyük teknik direktörü"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]