Jimmy Durmaz'ın cezası onandı - Son Dakika
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Jimmy Durmaz'ın cezası onandı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a verilen 3 maçlık men cezası da onandı.

Jimmy Durmaz'ın cezası onandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a verilen 3 maçlık men cezası da onandı.


Tahkim Kurulu kararları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı. Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a Tuzlaspor maçında yaşanan olaylar sonrası verilen 3 resmi müsabakadan men cezası ve 13 bin TL'lik para cezası onandı. Ayrıca Sivasspor'a merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı verilen toplam 74 bin TL'lik para cezası da onandı.


Açıklanan Tahkim Kurulu kararları şu şekilde:


"Galatasaray'ın futbolcusu Jakup Jimmy Durmaz ve Galatasaray'ın görevlisi Ömer Kılıç ile ilgili PFDK'nın 20.12.2019 tarihli E.2019-2020/449 K.2019-2020/546 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;


Galatasaray futbolcusu Jakup Jimmy Durmaz'ın kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile,


Galatasaray görevlisi Ömer Kılıç'ın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile,


Galatasaray futbolcusu Jakup Jimmy Durmaz'ın erteleme talebinin reddine, oy birliği ile,


DG Sivasspor Kulübü'nün PFDK'nın 19.12.2019 tarihli E.2019-2020/424 K.2019-2020/523 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;


DG Sivasspor Kulübü'nün merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile,


DG Sivasspor Kulübü'nün akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Jimmy Durmaz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:35 Kaynak: İHA
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