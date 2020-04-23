Jimnastik öğrencileri 23 Nisan için hazırladıkları koreografiyi online sundu - Son Dakika

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Jimnastik öğrencileri 23 Nisan için hazırladıkları koreografiyi online sundu
6 saat önce
Karaman'ın Ermenek ilçesinde, jimnastik eğitimi alan öğrenciler hocalarıyla birlikte 23 Nisan için hazırladıkları koreografiyi online olarak sundu.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde, jimnastik eğitimi alan öğrenciler hocalarıyla birlikte 23 Nisan için hazırladıkları koreografiyi online olarak sundu.
Bu gösteri için yaklaşık 20 gündür hazırlandıklarını ifade eden spor yöneticisi ve antrenörü Zeynep Bozcu, "19 çocuğumuz ile yaklaşık 20 gündür gün içinde bir kaç kere tek tek görüntü arama ile hareketleri öğretip sonrasında grup halinde aramalar ile koreografiyi oluşturduk. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılında maalesef yaşamış olduğumuz Korona virüs sebebiyle meydanlarda kutlayamıyoruz. Jimnastik çalıştığımız çocuklarımın her birine özel birer minik koreografi hazırladım ve bunları canlı derslerle bağlanarak onlara öğrettim. Uzun emekler sonunda güzel bir gösteri ortaya çıkardılar ve biz bunu bir video haline getirdik. Yani şunu diyoruz hayat eve sığar. Bayramınız kutlu olsun çocuklar" dedi. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 04:37 Kaynak: İHA
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