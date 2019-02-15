Son Dakika Haberleri: Jimnastik ve Masa Tenisi Kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi'ne Uğurlandı

Jimnastik ve Masa Tenisi Kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi'ne Uğurlandı

1 saat önce

Bilecik Gençlik Spor jimnastik ve masa tenisi kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurlandı.

Jimnastik ve Masa Tenisi Kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi'ne Uğurlandı, System.String[]
Bilecik Gençlik Spor jimnastik ve masa tenisi kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurlandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, grup maçlarına gidecek olan jimnastik ve masa tenisi sporcularını makamında ağırladı. Sporculara maçlarda başarılar dileyen İl Müdürü Yıldız, "Başarılı sporcularımızı Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurladık. Kendilerine müsabakalarda başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:33 Kaynak: İHA

Spor
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