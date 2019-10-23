Son Dakika Haberleri: Jimnastikc¸ilerin Yeni Hedefi Tokyo Olimpiyatları
Son Dakika Güncel Jimnastikc¸ilerin Yeni Hedefi Tokyo Olimpiyatları

Jimnastikc¸ilerin Yeni Hedefi Tokyo Olimpiyatları

1 saat önce

4-13 Ekim tarihlerinde Almanya'nın Stuttgart şehrinde düzenlenen Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda İbrahim Çolak büyük bir başarıya imza atarak Türkiye'ye jimnastikte ilk altın madalyasını kazandırdı.

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4-13 Ekim tarihlerinde Almanya'nın Stuttgart şehrinde düzenlenen Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda İbrahim Çolak büyük bir başarıya imza atarak Türkiye'ye jimnastikte ilk altın madalyasını kazandırdı. Toplamda dört Türk jimnastikçi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarışmaya hak kazandı

Jimnastikc¸ilerin Yeni Hedefi Tokyo Olimpiyatları

Almanya, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:46 
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