Jimnastikc¸ilerin Yeni Hedefi Tokyo Olimpiyatları
1 saat önce
4-13 Ekim tarihlerinde Almanya'nın Stuttgart şehrinde düzenlenen Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda İbrahim Çolak büyük bir başarıya imza atarak Türkiye'ye jimnastikte ilk altın madalyasını kazandırdı.
4-13 Ekim tarihlerinde Almanya'nın Stuttgart şehrinde düzenlenen Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda İbrahim Çolak büyük bir başarıya imza atarak Türkiye'ye jimnastikte ilk altın madalyasını kazandırdı. Toplamda dört Türk jimnastikçi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarışmaya hak kazandı
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:46
İBB'den barajlardaki su seviyesiyle ilgili açıklama Almanya'da terör örgütü yandaşları Türk kahvesine saldırdı! Polis biber gazıyla müdahale etti Günlük burç yorumları 23 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harita ile Rusya mutabakatının ayrıntılarını aktardı