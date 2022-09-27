Uzmanlar: Çin'in Konfüçyüs Mirası İyi Korunuyor - Son Dakika
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Uzmanlar: Çin'in Konfüçyüs Mirası İyi Korunuyor

27.09.2022 19:04
Uzmanlar: Çin'in Konfüçyüs Mirası İyi Korunuyor

JİNAN, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'de kültürel kalıntıların korunması konulu bir seminere katılan bilim insanları ve uzmanlara göre, Çin'deki hem merkezi hem de yerel yönetimler, ülke genelinde Konfüçyüs kültür mirasının korunmasına büyük önem veriyor.

JİNAN, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'de kültürel kalıntıların korunması konulu bir seminere katılan bilim insanları ve uzmanlara göre, Çin'deki hem merkezi hem de yerel yönetimler, ülke genelinde Konfüçyüs kültür mirasının korunmasına büyük önem veriyor. Seminer, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin Konfüçyüs'ün doğum yeri olan Qufu şehrinde Salı günü başlayan Dünya Medeniyetleri konulu Nishan Forumu kapsamında düzenlendi. Çin'deki Güneydoğu Üniversitesi'ne bağlı Mimarlık Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Shen Yang, şimdiye kadar Konfüçyüs mirasının yaklaşık yüzde 70'inin halka açıldığını söyledi. Çin'de aralarında 327 tapınak ve 144 akademinin yer aldığı 1.000'den fazla Konfüçyüs kültürel mirası bulunuyor. Bir eğitimci ve düşünür olan Konfüçyüs (M.Ö. 551-479), Çin toplumunun sayısız neslini etkiledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Shandong, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzmanlar: Çin'in Konfüçyüs Mirası İyi Korunuyor - Son Dakika

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