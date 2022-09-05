Çin Küresel Ekonomiye Belirginlik Kazandırmak İçin İmalat Sanayisini Güncelliyor

JİNAN, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Weifang kentinde Goertek şirketinin akıllı üretim üssünde, tonlarca parçanın montajıyla üretilen Sanal Gerçeklik (VR) ekipmanları dünyanın farklı ülkelerine gönderiliyor. Goertek şirketinin pazarlama ve satıştan sorumlu başkan yardımcısı Chang Gang'e göre, Goertek, dünya çapında 1 milyon takım üretme kapasitesine ulaşan birkaç VR üreticisinden biri. Şirket aynı zamanda dünyada orta ve yüksek teknoloji VR kulaklık üreten en büyük üreticilerden biri konumunda bulunuyor. Goertek, Çin'in ileri imalat sanayisinin simgelerinden biri. Shandong'un merkezi Jinan'da Cuma günü sona eren 2022 Dünya İleri İmalat Konferansı'nda şirket ve uzmanlar biraraya gelerek küresel ileri imalatın gelişiminin önünde duran sorunları ele aldılar.

Uzmanlar, önde gelen bir imalatçı olarak Çin'in imalat sanayisinin istikrarlı büyümesi ve güncellenmesinin küresel ekonomiye belirginlik kazandırdığını söylediler. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verileri, Çin'in imalat sektörünün katma değerinin 2012 yılındaki 16,98 trilyon yuandan (2,46 trilyon ABD doları) 2021 yılında 31,4 trilyon yuana yükseldiğini gösteriyor. Çin, imalat sanayisinin dönüşümüne katkıda bulunmak için ileri imalat sanayisinin öncülük ettiği modern bir sanayi sistemi kurarak imalat sanayisini değer zincirinde orta ve yüksek uca doğru ilerlemesine destek oldu. Çin'in yerli üretim dizel motorlarını örnek vermek gerekirse; Weichai Holding Grubu Limited Şirketi tarafından üretilen dizel motorların ısıl verimliliği yüzde 51'in üzerine kadar çıkmış bulunuyor. Bu motorun hem yıllık yakıt tüketimi hem de karbondioksit emisyonu pazardaki birinci sınıf ürünlerle karşılaştırıldığında yüzde 10 daha düşük.

Birleşmiş Milletler eski genel sekreteri Ban Ki-moon, konferansa gönderdiği kısa video mesajında imalat sanayinin Çin'in sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyümesine destek olduğunu söyledi. Eski genel sekreter, imalat sanayisinin Birleşmiş Milletler'in Binyıl Kalkınma Hedefleriyle sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de katkıda bulunduğunu belirtti. Çin Bilişim Endüstrisi Geliştirme Merkezi başkanı Zhang Li, yeni nesil bilgi teknolojisi ve ileri imalat teknolojisinin derin entegrasyonunun artık ileri imalat sanayisinin tüm alanlarına nüfuz ettiğine işaret etti. Yapay Zeka, mobil internet ve blok zinciri gibi alanların oluşturduğu gelecek vaat eden teknoloji kümeleri, bu entegrasyonu daha da ilerleterek birçok alanda kalkınmayı da beraberinde getirecek. Konferansta görüş birliğine varılan bir başka konu ise ekonomik küreselleşmenin geri döndürülemez bir trend olduğu ve ileri imalat sanayisini geliştirmenin yolunun açıklık ve işbirliğinden geçtiği oldu. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre Çin, imalat sanayisini üst düzeyde dışa açmaya ve iş ortamını iyileştirme yolunda ilerlemeye devam edecek. Çin aynı zamanda yerli şirketlerini; uluslararası işbirliğini güçlendirmeleri ve küresel sanayi zincirine entegre olmaları ve küresel ekonomik büyümeyi artırmaları için de teşvik edecek.