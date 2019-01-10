Jinekolojik Onkoloji Kliniği Tescillendi

Tepecik
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniği, Avrupa
Jinekolojik Onkoloji Derneği tarafından tescillendi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bornova
ek binasında hizmet veren Jinekolojik Onkoloji Kliniği, Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği (ESGO) tarafından akredite edildi.
Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneğine yapılan akreditasyon başvurusunun ardından İspanya
ve İtalya
'dan gelen uzmanlar inceleme yaptı.
İncelemeler sonucunda konu ESGO'nun kurul toplantısında görüşülerek Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniği'nin Avrupa'ya akreditasyonuna izin verildi.
Düzenlenen Belge Takdim Töreninde konuşan İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur
, İzmir'in adının böyle duyulmuş olmasından dolayı gurur duyduğunu belirtti.
Bu belgenin çok anlam ifade ettiğine dikkati çeken Salnur, "Hastaya vermiş olduğunuz umut ve hizmet bir kenara, bir de bize bu gururu yaşattınız. Sizler bu gayreti göstermezseniz bizlerin bunu başarması mümkün değildi. Gösterdiğiniz üstün gayretleriniz ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekoloji Onkoloji Birimi Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Muzaffer Sancı da Türkiye
'de 4 üniversite hastanesinin bu belgeye sahip olduğunu ancak kamu hastaneleri arasında ilk olarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bu belgeye sahip olduğunu aktardı.