Çin'in Ag600m Yangın Söndürme Uçağı Su Alma ve Boşaltma Testini Başarıyla Tamamladı - Son Dakika
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Çin'in Ag600m Yangın Söndürme Uçağı Su Alma ve Boşaltma Testini Başarıyla Tamamladı

27.09.2022 18:54
Çin'in Ag600m Yangın Söndürme Uçağı Su Alma ve Boşaltma Testini Başarıyla Tamamladı

JİNGMEN, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in AG600M büyük amfibi uçağı Salı günü, ülkenin orta kesimindeki Hubei eyaletinin Jingmen kentinde bulunan Zhanghe Havalimanı'nda su alma ve boşaltma testlerinden geçti.

JİNGMEN, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in AG600M büyük amfibi uçağı Salı günü, ülkenin orta kesimindeki Hubei eyaletinin Jingmen kentinde bulunan Zhanghe Havalimanı'nda su alma ve boşaltma testlerinden geçti. Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi'ne (AVIC) göre, AG600 büyük amfibi uçak ailesine mensup tam konfigürasyon yangın söndürme uçağı modeli olan AG600M'nin 2023 yılından itibaren yangın söndürme görevlerini alması ve 2025 yılında piyasaya sunulması bekleniyor. Kod adı Kunlong olan AG600 büyük amfibi uçak ailesi, Çin'in acil kurtarma sistemi açısından önemli bir havacılık ekipmanı olarak görülüyor. AG600, AVIC tarafından yangınla mücadele ve deniz kurtarma görevlerinin yanı sıra diğer kritik acil kurtarma operasyonlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildi.

Çin'in Ag600m Yangın Söndürme Uçağı Su Alma ve Boşaltma Testini Başarıyla Tamamladı

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Jingmen kentinde bir AG600M büyük amfibi uçağı su alma testi yürütüyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua)

Çin'in Ag600m Yangın Söndürme Uçağı Su Alma ve Boşaltma Testini Başarıyla Tamamladı

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Jingmen kentinde bir AG600M büyük amfibi uçağı sudan kalkış yapıyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua)

Çin'in Ag600m Yangın Söndürme Uçağı Su Alma ve Boşaltma Testini Başarıyla Tamamladı

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Jingmen kentinde bir AG600M büyük amfibi uçağı uçarken görülüyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua)

Çin'in Ag600m Yangın Söndürme Uçağı Su Alma ve Boşaltma Testini Başarıyla Tamamladı

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Jingmen kentinde bir seyirci, AG600M büyük amfibi uçağının fotoğrafını çekiyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua)

Çin'in Ag600m Yangın Söndürme Uçağı Su Alma ve Boşaltma Testini Başarıyla Tamamladı

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Jingmen kentinde bir AG600M büyük amfibi uçağının mürettebatı su alma ve boşaltma testinin ardından uçaktan iniyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua)

Çin'in Ag600m Yangın Söndürme Uçağı Su Alma ve Boşaltma Testini Başarıyla Tamamladı

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Jingmen kentinde bir AG600M büyük amfibi uçağı uçarken görülüyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua)

Çin'in Ag600m Yangın Söndürme Uçağı Su Alma ve Boşaltma Testini Başarıyla Tamamladı

Bir AG600M büyük amfibi uçağı Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Jingmen kentinde bulunan Zhanghe Havalimanı'na iniş yapıyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua)

Çin'in Ag600m Yangın Söndürme Uçağı Su Alma ve Boşaltma Testini Başarıyla Tamamladı

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Jingmen kentinde bulunan Zhanghe Havali manı'nda bir AG600M büyük amfibi uçağı kalkış yapıyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Ag600m Yangın Söndürme Uçağı Su Alma ve Boşaltma Testini Başarıyla Tamamladı - Son Dakika

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