Shandong'da Balıkçılık Yapılan Ekolojik Göletler - Son Dakika
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Shandong'da Balıkçılık Yapılan Ekolojik Göletler

24.08.2022 17:31
Shandong'da Balıkçılık Yapılan Ekolojik Göletler

JİNİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Weishan ilçesindeki bir balıkçılık endüstriyel parkındaki ekolojik göletler görülüyor, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xu Suhui/Xinhua)

JİNİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Weishan ilçesindeki bir balıkçılık endüstriyel parkındaki ekolojik göletler görülüyor, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xu Suhui/Xinhua)

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Çin'in Hainan Eyaletinde Kovid-19 Vakalarının Azalmasıyla Balıkçılık Üretimine Yeniden Başlanacak Çin'in Hainan Eyaletinde Kovid-19 Vakalarının Azalmasıyla Balıkçılık Üretimine Yeniden Başlanacak
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Balıkçılık, Shandong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shandong'da Balıkçılık Yapılan Ekolojik Göletler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Shandong'da Balıkçılık Yapılan Ekolojik Göletler - Son Dakika
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