JİNİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Weishan ilçesindeki bir balıkçılık endüstriyel parkındaki ekolojik göletler görülüyor, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xu Suhui/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Balıkçılık, Shandong, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Shandong'da Balıkçılık Yapılan Ekolojik Göletler - Son Dakika
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