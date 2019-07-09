Jinna: Karabasan Filmi
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Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
Gazeteci olan Rüya ile doktor olan Cenk, yeni evli bir çiftir. Genç
kadının çalıştığı gazetenin müdürü Sami, esrarengiz olayların yaşandığı bir yer ile ile ilgili haber yapılmasını ister. Kurada Rüya'nın adının çıkması Cenk'i tedirgin etse de, işine aşık bir kadın olan Rüya verilen görevi yapmaya kararlıdır. Kapadokya
'ya gitmek için yola koyulan Rüya ve Mehmet, müze olduktan sonra tuhaf olayların yaşanmasııyla birlikte tekrardan kapatılan eski ve lanetli bir akıl hastanesini araştırmakla görevlidir. Müzeye gidip araştırmalara başlayan Rüya ve Mehmet, kısa sürede sırrı çözer. Bu sırada büyük bir lanet peşlerine düşer ve ikili arkalarında üç ceset bırakarak kaçmak zorunda kalır. Ancak eve dönmesi Rüya'nın lanetten kurtulmasını sağlamak. Genç kadın, geçmişini de ilgilendiren korkunç gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Yönetmen:
Ebru DelibaşSenaryo:
Ebru DelibaşOyuncular:
Vedat Delibaş, Sena Özcan, Kenan Balık, Batuhan Zeybek, Mehmet Sağlam
, Buğrahan ÖzdoğanFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Jinna: KarabasanYapımcı Firma:
Queen FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
Kurmaca FilmVizyon Tarihi:
02.08.2019Jinna: Karabasan Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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