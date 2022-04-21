Jinping: "Gerçekler, güç siyasetinin dünya barışına zarar vereceğini kanıtladı" - Son Dakika

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Boao Asya Forumu 2022 Yıllık Toplantısı'nda gerçekleştirdiği konuşmasında ""Gerçekler, Soğuk Savaş zihniyetinin sadece küresel barış çerçevesini bozabileceğini, hegemonyacılık ve güç siyasetinin ancak dünya barışına zarar vereceğini, bloklar arasındaki zıtlaşmanın ancak güvenlik tehditlerini artıracağını kanıtladı" dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bugün video konferans yoluyla Boao Asya Forumu 2022 Yıllık Toplantısı'nın açılışına katıldı ve etkinlikte bir konuşma yaptı. Konuşmasında zorlukların hiçbir zaman tarihin ilerleme adımlarını engellemediğini belirten Jinping, tehditler karşısında, özgüvenin kaybedilmemesi, tehditlere boyun eğilmemesi gerektiğini söyledi. Jinping, insanlığın bir kader ortaklığı olduğunu, bütün ülkelerin barış, kalkınma, işbirliği ve ortak kazanç trendine uygun olarak, el ele verip tehditleri göğüslemesi ve işbirliği içinde geleceği yaratması gerektiğini ifade etti.

Güvenliğin kalkınmanın ön şartı ve insanlığın bölünmez bir güvenlik ortaklığı olduğuna işaret eden Jinping, "Gerçekler, Soğuk Savaş zihniyetinin sadece küresel barış çerçevesini bozabileceğini, hegemonyacılık ve güç siyasetinin ancak dünya barışına zarar vereceğini, bloklar arasındaki zıtlaşmanın ancak güvenlik tehditlerini artıracağını kanıtladı" diye konuştu.

Jinping, dünya güvenliğini pekiştirmek için Çin'in ileri sürdüğü küresel güvenlik inisiyatifinin detaylarını açıklayarak, "Ortak, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenlik düşüncesinde ısrar edilerek, dünya barışı ve güvenliği beraber savunulmalı. Bütün ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek, diğer ülkelerin içişlerine müdahale edilmemeli ve bütün ülke halklarının kendi iradesiyle kalkınma yolu ve toplumsal sistemini tercih etmelerine saygı gösterilmeli. Birleşmiş Milletler Şartı'nın amacı ile ilkelerinin uygulanmasında ısrar edilerek, güvenliğin bölünmezliği ilkesi temelinde, dengeli, etkili ve sürdürülebilir güvenlik yapısı oluşturulup, bir ülkenin kendi güvenliğinin diğer ülkelerin güvensizliği temelinde oluşturulmasına karşı çıkılmalı. Ülkeler arasındaki fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla barışçıl şekilde çözülmesinde ısrar edilerek, krizin barışçıl çözümüne faydalı tüm çabalara destek verilmeli, çifte standart uygulanmamalı, tek taraflı yaptırıma ve uzun kol yargı yetkisine karşı çıkılmalı. Geleneksel alan ve geleneksel olmayan alanlardaki güvenliğin eşgüdümlü şekilde savunularak, bölgedeki anlaşmazlık ile terörizm, iklim değişikliği, siber güvenliği ve biyolojik güvenlik gibi küresel sorunlar beraber göğüslenmeli" ifadelerini kullandı.

"FARKLI MEDENİYETLER ARASINDAKİ İLETİŞİMİ DESTEKLEMELİYİZ"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, "Günümüzdeki dünyada herhangi tek taraflılık ve aşırı egoizm geçerli değil. İstişare, beraber inşa etme ve paylaşma şeklindeki küresel yönetişim düşüncesini yerine getirerek, insanlığın ortak değerlerini yaygınlaştırmanın yanı sıra, farklı medeniyetler arasındaki iletişimi desteklemeliyiz. Gerçek anlamdaki çok taraflılıkta ve Birleşmiş Milletler 'in merkezi olduğu uluslararası sistem ile uluslararası yasa temelinde oluşturulan uluslararası düzeni savunmada ısrar etmeliyiz. Büyük ülkeler özellikle bu konularda öncülük etmeli" ifadelerine yer verdi.

Asya bölgesinin kalkınmasına değinen Xi Jinping, geçtiğimiz onlarca yıl boyunca, Asya bölgesinde istikrarın korunduğunu, ekonomide hızlı büyümenin sürdüğünü anımsattı. Ancak Asya'nın iyi olması halinde dünyanın daha iyi olacağına dikkat çeken Jinping, "Asya'yı daha iyi bir şekilde geliştirerek inşa etmeliyiz" dedi.

Devlet Başkıanı Jinping, konuşmasında bölgesel barış ve istikrarın bölge ülkelerinin ortak çabalarının sonucu olduğuna dikkat çekerek, barış içinde bir arada yaşamanın 5 ilkesi ve Bandung Ruhu'nun daha büyük gerçekçi anlam taşıdığını kaydetti.

Xi "Karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı yarar, barış içinde bir arada yaşama gibi ilkelerin ışığında iyi komşuluk politikası izlemeli ve kaderimizi kendi elimizde sıkıca tutmalıyız" diye konuştu.

Sıfır toplamlı oyun yerine diyalog ve işbirliği, başkalarını dışlamak yerine dışa açılma ve kapsayıcılık, kendi üstünlüğü yerine karşılıklı iletişim ilkelerinin izlenmesi gerektiğine vurgu yapan Xi Jinping, bütün ülkelerin büyük olsun küçük olsun, gerek Asya içindeki ülkelerin gerekse Asya dışındaki ülkelerin, Asya'da çalkantıya neden olmak yerine Asya'ya yarar getirmesi, barış ve kalkınma yolunda ilerleyerek işbirliği ve ortak kazancı gerçekleştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıya, aralarında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Nepal Devlet Başkanı Bidya Devi Bhandari, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov ve Laos Başbakanı Phankham Viphavanh ile Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'nın da bulunduğu yabancı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların yetkilileri de video konferans yoluyla katıldı.

(İHA)