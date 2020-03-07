Jinping, korona virüsünün ortaya çıktığı Wuhan'ı ziyaret edecek - Son Dakika

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, gelecek hafta korona virüsü salgınının ortaya çıktığı Wuhan kentini ziyaret etme kararı aldı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gelecek hafta, korona virüsü (Covid-19) salgının merkezi olarak kabul edilen Wuhan kentini ve Wuhan'daki birkaç hastaneyi ziyaret edecek. Yerel basının Pekin'deki kaynaklara dayandırdığı haberde Xi'nin, Leishenshan ve Huoshenshan Hastaneleri'nin yanı sıra Çin'de ilk korona virüs hastasının ağırlandığı Jinyintan Hastanesi'ni de ziyaret edeceği bildirildi. Bin yataklı Huoshenshan Hastanesi, ölümcül virüsün kontrol altına alınmasına yardımcı olmak için Şubat ayında 10 günde inşa edilmişti.

Xi'nin ayrıca Wuhan'da bulunan Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Viroloji Enstitüsü'ne de gitmesi bekleniyor. Ayrıca Xi'nin Wuhan'da 23 Ocak'tan beri şehirde karantinaya alınan sakinlerle bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak karantinaya alınan sakinlerin Jinping'e virüs bulaştırma olasılığının olmadığından emin olduktan sonra evlerini ziyaret edecek.

Devlet Başkanı Jinping, Çin halkı tarafından salgın sırasında Wuhan'ı ziyaret etmediği için eleştiriliyor.

(Serkan Bayar/İHA)