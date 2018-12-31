Son Dakika Haberleri: Jinping: Rusya ile Aramızdaki Güveni Derinleştirdik

Jinping: Rusya ile Aramızdaki Güveni Derinleştirdik

25 dakika önce

Çin Devlet Başkanı Jinping, Rusya Devlet Başkanı Putin'e gönderdiği yeni yıl mesajında, ülkeleri arasındaki ilişkilerde "yeni bir çağ başladığını" ve iki ülke arasındaki politik güvenin derinleştiğini belirtti.

Jinping: Rusya ile Aramızdaki Güveni Derinleştirdik, System.String[]
Çin Devlet Başkanı Jinping, Rusya Devlet Başkanı Putin'e gönderdiği yeni yıl mesajında, ülkeleri arasındaki ilişkilerde "yeni bir çağ başladığını" ve iki ülke arasındaki politik güvenin derinleştiğini belirtti.

Jinping, kendi hükümeti ve Kremlin'in kendi taraflarındaki iç politik gündemlerini sorunsuz bir şekilde yürütüklerini ve yüksek düzeyli ticaret ile başarılı bir yıl geçirdiklerinin altını çizdi.

Mesajında, iki ülkenin uluslararası ve bölgesel işbirliklerinin ve uluslararası adalet, dünya barışı ve sürdürülebilirlik konularında korumacı duruşlarının devam edeceğine işaret eden Jinping,  iki ülke arasındaki ekonomik ve politik ilişkilerin daha önce görülmemiş bir düzeyde olduğunu belirtti. - Emir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:04 Kaynak: DHA

Vladimir Putin, Şi Cinping, Dünya
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