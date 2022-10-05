Çin'de Sarı İmparator'u Anma Töreni Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de Sarı İmparator'u Anma Töreni Yapıldı

05.10.2022 13:12
Çin'de Sarı İmparator'u Anma Töreni Yapıldı

JİNYUN, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Jinyun ilçesinde tüm Çinlilerin ortak atalarından biri olarak kabul edilen Sarı İmparator'u anmak için büyük bir tören düzenlendi, 4 Ekim 2022. (Fotoğraf: Cui Li/Xinhua)

JİNYUN, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Jinyun ilçesinde tüm Çinlilerin ortak atalarından biri olarak kabul edilen Sarı İmparator'u anmak için büyük bir tören düzenlendi, 4 Ekim 2022. (Fotoğraf: Cui Li/Xinhua)

YORUMLAR
500
Söyleşi: Maltalı Bakan, Çin ve Malta Halkları Arasındaki Etkileşimi Geliştirmeyi Umuyor Söyleşi: Maltalı Bakan, Çin ve Malta Halkları Arasındaki Etkileşimi Geliştirmeyi Umuyor Mısırlı Uzmanla Söyleşi: Kuşak ve Yol İnisiyatifi Çin-Afrika İşbirliği İçin İtici Güç Mısırlı Uzmanla Söyleşi: Kuşak ve Yol İnisiyatifi Çin-Afrika İşbirliği İçin İtici Güç Çinli ve Yabancı Bilim İnsanlarından Oluşan Bir Ekibe Göre Samanyolu Sanıldığından Daha Hafif Çinli ve Yabancı Bilim İnsanlarından Oluşan Bir Ekibe Göre Samanyolu Sanıldığından Daha Hafif
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Zhejiang, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Sarı İmparator'u Anma Töreni Yapıldı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
19:01 Kocaeli'de korku dolu anlar! Eşiyle tartışan kadın iskeleden denize atlayıp intihar etmek istedi
18:34 Putin'den gerilimi artıracak hamle! Avrupa'nın en büyük santralini Ukrayna'dan alıp Rus mülkiyetine dahil etti
18:09 TSK'nın Katar tezkeresi Meclis'te onaylandı! Mehmetçik, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay görevli olacak
17:51 Sunucu Müge Anlı'dan eşi ve özel hayatı ile ilgili dikkat çeken sözler! Siniri vücut dilinden de belli oldu
17:23 Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Talimatı verdik gereken yapılacak
17:23 Ocak 2023'te emekli ve memur maaşlarında yüzde 40'lık artış olacağı düşünülüyor
17:21 İsveç devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler! Büyükelçi, Dışişleri'ne çağırıldı
17:18 İBB Başkanı İmamoğlu, Bakan Nebati'nin gündem olan sözlerini alıntılayarak metroyla ilgili tepki gösterdi
17:02 ABD'de korkunç görüntü! Kurban edilen keçiler, nehri kırmızıya boyadı
16:33 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan AEK Larnaca değerlendirmesi: Fiziksel olarak güçlü oyun sergilemek istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 19:14:10. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de Sarı İmparator'u Anma Töreni Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement