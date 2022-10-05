Çin'de Sarı İmparator'u Anma Töreni Yapıldı

JİNYUN, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Jinyun ilçesinde tüm Çinlilerin ortak atalarından biri olarak kabul edilen Sarı İmparator'u anmak için büyük bir tören düzenlendi, 4 Ekim 2022. (Fotoğraf: Cui Li/Xinhua)

JİNYUN, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Jinyun ilçesinde tüm Çinlilerin ortak atalarından biri olarak kabul edilen Sarı İmparator'u anmak için büyük bir tören düzenlendi, 4 Ekim 2022. (Fotoğraf: Cui Li/Xinhua)

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