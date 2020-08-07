Jipin çarptığı ATV sürücüsü yaralandı - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde bir jipin çarptığı ATV'nin sürücüsü Mustafa Burma yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ayvacık-Assos yolunda meydana geldi. Mustafa Burma kullandığı ATV aracıyla Sazlı köy sapağına dönmek istedi. Bu sırada Assos yönüne giden Atakan Demir yönetimindeki 17 ABR 701 plakalı jip, ATV'ye çarptı. Yola savrulan ATV'deki Burma yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Burma, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada Burma'ya ilk müdahaleyi kaza yerinden geçen bir hemşire ve çevredekiler yaptı.Yaralanan Burma'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.