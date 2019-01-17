Jires Kembo'ya Vakıfköy Yolu Gözüktü
1 saat önce
Bursaspor'un 31 yaşındaki defans oyuncusu Jires Kembo'nun sözleşmesi feshedilene kadar çalışmalarını Vakıfköy Tesisleri'nde sürdüreceği belirtildi.
Bursaspor
'un 31 yaşındaki defans oyuncusu Jires Kembo'nun sözleşmesi feshedilene kadar çalışmalarını Vakıfköy Tesisleri'nde sürdüreceği belirtildi.
Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba
ile yıldızı barışmayan Jires Kembo konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Kadroya alınmayan tecrübeli futbolcuyla yapılan görüşme neticesinde sözleşmenin feshi konusunda bir anlaşma sağlanamazken, yönetim Jires Kembo'dan çalışmalarını Özlüce yerine Vakıfköy'de sürdürmesini istedi.
Jires Kembo ile yapılan görüşmede iki tarafın da sözleşmenin feshi konusunda birkaç hafta değerlendirmede bulunması kararlaştırıldı. Demokratik Kongolu futbolcu bu süre içinde avukatı ve menajerleriyle fesih işlemlerinin detaylarını konuşacak. Jires Kembo'nun Bursaspor'dan sözleşmesinin bitiş tarihine kadar olan 790 bin Euro'luk alacağı bulunuyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:11 Kaynak: İHA
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