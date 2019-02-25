Son Dakika Haberleri: Jitem'ci Albayım" Dedi, 570 Bin Lira Dolandırdı

Jitem'ci Albayım" Dedi, 570 Bin Lira Dolandırdı

51 dakika önce

Amasya'da kendisini 'JİTEM'ci albay' olarak tanıtıp sorunlarını çözeceğini söylediği 4 kişiyi 570 bin lira dolandıran şahıs tutuklandı.

Jitem'ci Albayım
Amasya'da kendisini 'JİTEM'ci albay' olarak tanıtıp sorunlarını çözeceğini söylediği 4 kişiyi 570 bin lira dolandıran şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Pehlül A. ile sekreter olarak işe aldığı H.E. (20) adlı kadının kaldıkları otelde tartışmaları üzerine otel görevlileri polis çağırdı. Polisler her ikisinin üzerinde arama yaptı. Yozgat nüfusuna kayıtlı Pehlül A.'nın üzerinden telsiz, polis kokartı, tabanca, gazete ve bir derneğe ait kimlik, kameralı gözlük ve mermiler ele geçirildi. Karakola götürülen şahıslardan H.E. ifadesinde kendisini alıkoyduğunu öne sürdüğü Pehlül A.'nın (47) FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla cezaevinde bulunan 3 tutukluyu serbest bıraktırabileceği vaadiyle yakınlarından 280 bin, 160 bin lira ve 110 bin lira aldığı, ayrıca işe yerleştirebileceğini söylediği bir kişiden de 20 bin lira aldığını anlattı. Durumu araştıran Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri adları geçenlerle irtibata geçti. Şahıslar para verdikleri kişinin kendisini 'JİTEM'ci albay' olarak tanıtan Pehlül A. olduğunu doğruladı. Sorgusunun tamamlanması sonrası adliyeye sevk edilirken gazetecilerin "Eski albay mısınız" sorusuna "Genelkurmay Başkanına sorun. Bana niye soruyorsunuz? Jandarma istihbaratım" cevabını verip dolandırıcılık suçlamasını ise kabul etmeyen Pehlül A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:41 Kaynak: İHA

Sekreter, Amasya, Güncel
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