Son dakika haber... Jitomir Belediye Başkanı Sukhomlyn: "Rusya, Ukrayna ordusuyla değil tüm Ukrayna'yla savaştığını anladı" - Son Dakika

JİTOMİR - Ukrayna'nın başkenti Kiev'in batısında yer alan Jitomir şehrinin Belediye Başkanı Sergiy Ivanovych Sukhomlyn, "Rusya, Ukrayna ordusuyla değil tüm Ukrayna'yla savaştığını anladı" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşında 1 ay geride kalırken, ülkede birçok nokta Rus ordusunun saldırılarının hedefi olmaya devam ediyor. Ülkenin batısı ve doğusu arasında köprü görevi gören ve Avrupa'dan gelen yardımların Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ve diğer saldırı altındaki şehirlere ulaştırılmasında kilit rol oynayan Jitomir, hemen her gün Rus ordusunun saldırılarının hedefi oluyor. Jitomir Belediye Başkanı Sergiy Ivanovych Sukhomlyn yaptığı açıklamada, şehirlerinin her gün vurulduğunu belirterek, "Bu 1 aylık savaş, Rus ordusuna ilişkin efsaneleri asılsız kıldı. Ukrayna başarılı şekilde Rus ordusunu vuruyor. Jitomir her gün roketlerle vuruluyor. Dün de roketlerle vuruldu. Çünkü şehrimizde çok fazla askeri üs var. Jitomir'de Avrupa'dan gelen çok fazla insani yardım toplanıyor. Jitomir'den diğer bölgelere yardımlar dağıtılıyor. Bu yüzden işgalciler için Jitomir'in lojistiğini bozmak çok önemli" dedi.

"Ruslar, onları çiçeklerle karşılayacağımızı düşündü"

Ukrayna halkının Rus ordusuna direndiğini belirten Sukhomlyn, "Rusya Ukrayna'ya girdiğinde onları bazı şehirlerde çiçeklerle karşılayacağımızı düşündü. Ancak Rusya hemen hemen tüm şehirlerin saldırılara karşı direnip savaştığını gördü. Halk onları çiçeklerle karşılamıyor, meydanlara inip Rusların şehirlerini terk etmeleri için protesto ediyor. Rusya, Ukrayna ordusuyla değil tüm Ukrayna'yla savaştığını anladı. Bundan dolayı Rusların şu anki taktiği sivilleri korkutmak ve evlerini yıkmak. Böyle bir durumda insanlar daha da çok birbirine kenetleniyor. On binlerce insan ülkesini korumak için Ukrayna ordusuna katıldı. Jitomir'de okullar vuruldu, hastaneler, anaokulları ve evler hasar gördü. Sivil alanlar vuruldu" şeklinde konuştu.