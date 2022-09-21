Çin, Ortam Tespit Çalışmaları İçin Uzaya Yeni Uydu Fırlattı - Son Dakika
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Çin, Ortam Tespit Çalışmaları İçin Uzaya Yeni Uydu Fırlattı

21.09.2022 11:02
Çin, Ortam Tespit Çalışmaları İçin Uzaya Yeni Uydu Fırlattı

JİUQUAN, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin, Çarşamba günü yeni bir uyduyu ülkenin kuzeybatısındaki Gobi Çölü'nde yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi ve planlanan yörüngeye yerleştirdi.

JİUQUAN, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin, Çarşamba günü yeni bir uyduyu ülkenin kuzeybatısındaki Gobi Çölü'nde yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi ve planlanan yörüngeye yerleştirdi. Yunhai-1 03 uydusu, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi tarafından Beijing saatiyle 07.15'te (TSİ 02.15) yörüngeye gönderildi. Uydu temel olarak atmosfer, deniz ve uzay ortamlarının tespiti, afet önleme ve hafifletme ile bilimsel deneylerde kullanılacak. Fırlatma, Uzun Yürüyüş roket ailesinin 438. göreviydi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Ortam Tespit Çalışmaları İçin Uzaya Yeni Uydu Fırlattı - Son Dakika

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