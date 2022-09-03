JİUQUAN, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin, Cumartesi günü yeni bir uzaktan algılama uydusunu ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi. Yaogan-33 02 uydusu, TSİ 2.44'te Uzun Yürüyüş-4C roketiyle uzaya gönderildi ve başarılı şekilde planlanan yörüngeye girdi. Uydu, bilimsel deneyler, arazi kaynaklarına yönelik taramalar, tarımsal ürünlerin verim tahminleri, afet önleme ve yardım çalışmaları yürütmekte kullanılacak. Fırlatma, Uzun Yürüyüş serisine ait taşıyıcı roketlerin 435. göreviydi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin Yeni Uzaktan Algılama Uydusunu Uzaya Fırlattı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.