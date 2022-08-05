Çin Yeniden Kullanılabilir Deneysel Uzay Aracını Fırlattı

JİUQUAN, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin, Cuma günü ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketini kullanarak yeniden kullanılabilir deneysel uzay aracını başarıyla fırlattı. Uzay aracı, yörünge içi operasyondan bir süre sonra Çin'deki planlanan iniş alanına dönecek. Uzay aracı uçuşu sırasında yeniden kullanılabilir teknolojileri ve yörünge içi hizmet teknolojilerini planlandığı şekilde test edecek ve uzayın barışçıl kullanımı için teknolojik destek sağlayacak. Bu, Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketlerinin 18. göreviydi.

Kaynak: Xinhua

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