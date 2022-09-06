Çin Kuaizhou-1a Taşıyıcı Roketi ile Yeni Test Uydularını Uzaya Fırlattı - Son Dakika
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Çin Kuaizhou-1a Taşıyıcı Roketi ile Yeni Test Uydularını Uzaya Fırlattı

06.09.2022 15:51
Çin Kuaizhou-1a Taşıyıcı Roketi ile Yeni Test Uydularını Uzaya Fırlattı

JİUQUAN, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin Salı günü iki yeni test uydusunu ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlattı.

JİUQUAN, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin Salı günü iki yeni test uydusunu ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlattı. CentiSpace-1-S3/S4 test uyduları Beijing saati ile 10.24'te (TSİ 5. 24) Kuaizhou-1A taşıyıcı roketi ile fırlatıldı ve planlanan yörünge ye başarıyla girdiler. Fırlatma merkezine göre bu, Kuaizhou-1A roketlerinin 17'nci görevi oldu.

Çin Kuaizhou-1a Taşıyıcı Roketi ile Yeni Test Uydularını Uzaya Fırlattı

CentiSpace-1-S3/S4 test uydularını taşıyan bir Kuaizhou-1A taşıyıcı roketi Çin'in ku zeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Çin Kuaizhou-1a Taşıyıcı Roketi ile Yeni Test Uydularını Uzaya Fırlattı

CentiSpace-1-S3/S4 test uydularını taşıyan bir Kuaizhou-1A taşıyıcı roketi Çin'in ku zeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 6 Eylül 2022. (Fotoğ raf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Çin Kuaizhou-1a Taşıyıcı Roketi ile Yeni Test Uydularını Uzaya Fırlattı

CentiSpace-1-S3/S4 test uydularını taşıyan bir Kuaizhou-1A taşıyıcı roketi Çin'in ku zeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 6 Eylül 2022. (Fotoğ raf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Çin Kuaizhou-1a Taşıyıcı Roketi ile Yeni Test Uydularını Uzaya Fırlattı

CentiSpace-1-S3/S4 test uydularını taşıyan bir Kuaizhou-1A taşıyıcı roketi Çin'in ku zeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 6 Eylül 2022. (Fotoğ raf: Wang Jiangbo/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Kuaizhou-1a Taşıyıcı Roketi ile Yeni Test Uydularını Uzaya Fırlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Kuaizhou-1a Taşıyıcı Roketi ile Yeni Test Uydularını Uzaya Fırlattı - Son Dakika
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