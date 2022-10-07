Amerikalı Uzman: Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Gelişmekte Olan Ülkelerin Büyümesine ve Bağlantılılığına Yardımcı Oluyor

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin'deki Jiuzhaigou Manzara Alanının Karlı Görünümü Büyülüyor - Son Dakika

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