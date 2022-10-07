Çin'deki Jiuzhaigou Manzara Alanının Karlı Görünümü Büyülüyor

JİUZHAİGOU, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında bulunan Sichuan eyaletindeki Jiuzhaigou manzara alanının kar yağışı sonrasındaki görünümü, 7 Ekim 2022. (Fotoğraf: Liang Feng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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