Jjiletle bileğini kesen genç kız, tedaviye alındı - Son Dakika
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Jjiletle bileğini kesen genç kız, tedaviye alındı

6 saat önce

SİVAS'ta, jiletle bileğini keserek intihar girişiminde bulunan Ö.D.(18) adlı kız, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Jjiletle bileğini kesen genç kız, tedaviye alındı, System.String[]

SİVAS'ta, jiletle bileğini keserek intihar girişiminde bulunan Ö.D.(18) adlı kız, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Valilik binası önünde meydana geldi. Ö.D., henüz bilinmeyen nedenle, elindeki jiletle kendisine zarar vermeye başladı. Durumu fark eden alandaki polisler Ö.D.'ye müdahale etti. Jiletle sağ bileğini kesen Ö.D. için olay yerine ambulans çağrıldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Ö.D., Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Ö.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Cumhuriyet Meydanı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:21 Kaynak: DHA
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