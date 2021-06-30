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Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek - Son Dakika

Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek

30.06.2021 16:37

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, EURO 2020'nin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. 2018 Dünya Kupası'ndan sonra takımdan ayrılan Mesut Özil'le ilgili yorumlarda bulunan Alman hoca, "Mesut'la konuşacağımız ve tekrar buluşacağımız zaman gelecek" ifadelerini kullandı. Bu sözler sonrası Löw'ün Fenerbahçe'nin yeni hocası olabileceği iddiaları güçlendirdi.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, takımının EURO 2020 Son 16 Turu'nda İngiltere'ye 2-0 yenilerek elenmesinin sorumluluğunu üstlendiğini söyledi. Löw, Almanya'nın kamp yaptığı Herzogenaurach kentinde düzenlediği basın toplantısında, Mesut Özil'le ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

"ELENMEMİZİN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENİYORUM"

Takıma inandığını vurgulayan tecrübeli teknik direktör, "Taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattığımız ve istediğimiz heyecanı uyandıramadığımız için üzgünüm. Kayıtsız şartsız elenmemizin sorumluluğunu üstleniyorum." yorumunu yaptı. Löw, bu hayal kırıklığının üstesinden gelmek için zamana ihtiyaç duyduklarını belirterek, "15 yılda çok güzel anlar olduğu kadar hayal kırıklıkları da oldu. Takımın önünde iyi bir geleceği bulunduğunu düşünüyorum. Benden sonra göreve gelecek Hansi Flick'e en iyisini ve başarı diliyorum." şeklinde konuştu.

"BAZI OYUNCULARIN HENÜZ KENDİ PERFORMANS SINIRINDA OLMADIĞINA İNANIYORUM"

Oyuncularla da görüştüğünü aktaran Löw, onların da büyük hayal kırıklığı içinde olduğunu kaydetti. Turnuva deneyimi olmayan bir çok oyuncuya sahip olduklarını anlatan Löw, "Tecrübelerimden oyuncuların en üst noktaya ulaşması için iki veya üç turnuvaya ihtiyaçları var. Bazı oyuncuların henüz kendi performans sınırında olmadığına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"ALMANYA İÇİN İNANILMAZ DERECEDE ÖNEMLİ VE OLAĞANÜSTÜ BİR OYUNCUYDU"

Joachim Löw, eski milli futbolcu Mesut Özil ile ilgili değerlendirmede de bulunarak, 2018 Dünya Kupası'ndan sonra takımdan ayrılan Özil ile sonraki haftalarda görüşememesini "büyük bir insani hayal kırıklığı" olarak nitelendirerek, "Mesut'la konuşacağımız ve tekrar buluşacağımız zaman gelecek." ifadelerini kullandı. Mesut Özil'i öven Löw, "Elbette Mesut bizim için, milli takım için, Almanya için inanılmaz derecede önemli ve olağanüstü bir oyuncuydu. Gerçekten harika becerilerini sergilediği ve tüm taraftarları coşturduğu çok sayıda karşılaşmayı hatırlıyoruz." dedi.

Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek

2018 Dünya Kupası, Mesut Özil, Almanya, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek - Son Dakika Spor


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