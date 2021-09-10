Joachim Löw, Milli Takım teklifini geri çevirdi

100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor

NTVSpor'un haberine göre; Almaya Milli Takımı ile yollarını Temmuz ayında ayıran 61 yaşındaki çalıştırıcı ile yapılan ilk görüşme olumsuz sonuçlandı.

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