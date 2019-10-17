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Son Dakika 3. Sayfa JÖAK askeri derin dalış eğitiminde şehit oldu

JÖAK askeri derin dalış eğitiminde şehit oldu

26 dakika önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış eğitimi sırasında bir JÖAK personeli şehit oldu, rahatsızlanan 3 asker ise tedavi altına alındı.

JÖAK askeri derin dalış eğitiminde şehit oldu, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış eğitimi sırasında bir JÖAK personeli şehit oldu, rahatsızlanan 3 asker ise tedavi altına alındı.


Jandarma Komando Özel Asayiş (JÖAK) Komutanlığına bağlı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timleri tarafından gerçekleştirilen dalış eğitiminden acı haber geldi. Saat 11.30 sıralarında Antalya ili Kaş ilçesinde gerçekleştirilen eğitim esnasında 4 asker su altında belirlenemeyen bir sebepten ötürü rahatsızlandı.


Olayın öğrenilmesini müteakip su altında bulunan personel çıkarılıp Kaş Devlet Hastanesi'ne sevkleri sağlandı. Burada yapılan ilk müdahale sonucu hayati tehlikeleri bulunmayan 3 asker tedavi maksatlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan bir asker tedavi görmekte olduğu Kaş Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:48 Kaynak: İHA
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