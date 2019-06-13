JÖAK darbe davasında 9 sanığa hapis
5 saat önce
Darbe girişiminde MEBS Grup Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve JÖAK'ta görevli 9 eski asker, 6 yıl 3 ay ile 15 yıla değişen sürede hapse çarptırıldı.
Darbe girişiminde MEBS Grup Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve JÖAK'ta görevli 9 eski asker, 6 yıl 3 ay ile 15 yıla değişen sürede hapse çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:03
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