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JÖAK darbe davasında 9 sanığa hapis

5 saat önce

Darbe girişiminde MEBS Grup Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve JÖAK'ta görevli 9 eski asker, 6 yıl 3 ay ile 15 yıla değişen sürede hapse çarptırıldı.

JÖAK darbe davasında 9 sanığa hapis, System.String[]
Darbe girişiminde MEBS Grup Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve JÖAK'ta görevli 9 eski asker, 6 yıl 3 ay ile 15 yıla değişen sürede hapse çarptırıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:03 
Ekonomi
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