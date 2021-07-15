JÖAK Paraşüt Takımı, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için özel atlayış yaptı - Son Dakika

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Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) emrinde görevli Paraşüt Takımı, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için özel atlayış gerçekleştirdi.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter adresinden yapılan paylaşımda, JÖAK Paraşüt Takımının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel atlayış gerçekleştirdiği belirtildi.

15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına gerçekleştirilen atlayışın görüntüleri de Jandarma Genel Komutanlığınca paylaşıldı. Paraşütçüler atlayış sırasında büyük bir Türk bayrağı açtı.