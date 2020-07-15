JÖAK paraşütçülerinden 15 Temmuz özel atlayışı - Son Dakika

JANDARMA Özel Asayiş Komutanlığı'nda (JÖAK) görevli paraşütçüler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit ve gaziler anısına özel atlayış yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "JÖAK emrinde görevli paraşütçülerimiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle aziz Şehitlerimiz ve kahraman Gazilerimiz anısına 360 derece kameralar eşliğinde özel bir atlayış gerçekleştirdiler" denildi.