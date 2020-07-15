JÖAK paraşütçülerinden 15 Temmuz özel atlayışı
JANDARMA Özel Asayiş Komutanlığı'nda (JÖAK) görevli paraşütçüler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit ve gaziler anısına özel atlayış yaptı.
JANDARMA Özel Asayiş Komutanlığı'nda (JÖAK) görevli paraşütçüler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit ve gaziler anısına özel atlayış yaptı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "JÖAK emrinde görevli paraşütçülerimiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle aziz Şehitlerimiz ve kahraman Gazilerimiz anısına 360 derece kameralar eşliğinde özel bir atlayış gerçekleştirdiler" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:08 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › JÖAK paraşütçülerinden 15 Temmuz özel atlayışı - Son Dakika
Son Dakika 17:59 CHP çoklu baro kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor 17:40 Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 16:13 Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişiminde çatışmanın yaşandığı iki oda korunuyor 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı