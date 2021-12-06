Bu tür tatbikatlarla kurtarma timlerinin her türlü şartta göreve hazır oldukları belirtildi. - ERZURUM

Jandarmama Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığı'ndaki eğitmen personelin katılımı ile Erzurum ile Rize illerinde konuşlu JAK Timlerince Erzurum AFAD Müdürlüğü'nde deprem tatbikatı yapıldı.

Son Dakika › 3. Sayfa › JÖAK ve JAK ekiplerinin deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika

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