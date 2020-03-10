Joakim Noah'ın yeni adresi: Los Angeles Clippers - Son Dakika
Son Dakika Spor Joakim Noah'ın yeni adresi: Los Angeles Clippers - Son Dakika Spor

Joakim Noah'ın yeni adresi: Los Angeles Clippers

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Clippers, tecrübeli pota altı oyuncusu Joakim Noah'ı transfer etti.

Joakim Noah'ın yeni adresi: Los Angeles Clippers, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Clippers, tecrübeli pota altı oyuncusu Joakim Noah'ı transfer etti.


NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Clippers'ın serbest oyuncu statüsündeki Noah ile anlaşma sağladığı duyuruldu. Daha önce Chicago Bulls, New York Knicks ve Memphis Grizzlies'ta forma giyen 35 yaşındaki ABD'li basketbolcu Noah, NBA'de iki kez all-star ve bir defa yılın savunma oyuncusu seçildi.


Noah, 2007'de başladığı NBA kariyerinde 8,8 sayı, 9,1 ribaunt, 2,8 asist ortalamaları yakaladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles Clippers, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:57 
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