Joan Gamper Kupası'nda Barcelona, Juventus'u 3-0 mağlup etti! Türk futbolcu Yusuf Demir performansıyla yıldızlaştı

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Yusuf Demir 'in asistinde Depay, 57. dakikada Braithwaite ve 90+2. dakikada Puig kaydetti. Daha önce Stuttgart 'la oynanan hazırlık maçında gol atan Türk asıllı Avusturyalı Yusuf Demir, bu maçta da asist yaparak başarılı performansını sürdürdü.

Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Bir türlü olmadı, bulun şu tedaviyi