Barcelona kulübün kurucusu Joan Gamper adına düzenlenen kupada Juventus'la karşı karşıya geldi. Katalanlar, İtalyan devini 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Yusuf Demir'in asistinde Depay, 57. dakikada Braithwaite ve 90+2. dakikada Puig kaydetti. Daha önce Stuttgart'la oynanan hazırlık maçında gol atan Türk asıllı Avusturyalı Yusuf Demir, bu maçta da asist yaparak başarılı performansını sürdürdü.
Son Dakika › Spor › Joan Gamper Kupası'nda Barcelona, Juventus'u 3-0 mağlup etti! Türk futbolcu Yusuf Demir performansıyla yıldızlaştı - Son Dakika Spor