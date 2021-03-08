Joan Laporta, 11 yıl sonra ikinci kez Barcelona başkanlığına seçildi - Son Dakika

Joan Laporta, 11 yıl sonra ikinci kez Barcelona başkanlığına seçildi

08.03.2021 09:50

2003 ile 2010 yılları arasında Barcelona başkanlığını yürüten Joan Laporta, bir kez daha Katalan ekibinin başkanı seçildi. Gerçekleşen başkanlık seçiminde oyların yüzde 57'sini alan Laporta, en yakın rakibine yüzde 26'lık fark atarak başkanlık koltuğuna oturdu.

İspanya'nın Barcelona kulübünde pazar günü yapılan ve üç adayın yarıştığı başkanlık seçimini, 2003-2010 yılları arasında kulüp başkanı olan Joan Laporta'nın kazandığı açıklandı.

Barcelona kulübü, oyların yüzde 57'sini alan Laporta'nın başkan seçildiğini, diğer adaylardan Victor Font'un yüzde 31, Toni Freixa'nın da yüzde 9 oranında oy aldığını duyurdu.

Barcelona'da 2014-2020 arasında kulüp başkanı olan Josep Maria Bartomeu'nun, kulüp içinde gelen baskılardan dolayı yönetim kurulu ile birlikte Ekim 2020'de istifa etmesinin ardından Carles Tusquets geçici kulüp başkanlığı görevine getirilmişti.

BİRÇOK SORUN LAPORTA'YI BEKLİYOR

Koronavirüs salgınından dolayı 7 Mart pazar gününe ertelenen seçimi, bu zamana kadar yapılan tüm anketlerde favori gösterilen Laporta kazanırken, Katalan kulübünde yeni başkanı bekleyen çok ciddi sorunlar bulunuyor.

Kurum içi tartışmaların olduğu Barcelona'da, Kovid-19 salgınından dolayı yaşanan ekonomik kriz, Nou Camp Stadı'nın yenilenme projesi ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız futbolcu Lionel Messi'nin geleceği Laporta'yı bekleyen önemli konular olarak masanın üzerinde duruyor.

Joan Laporta, 11 yıl sonra ikinci kez Barcelona başkanlığına seçildi

Laporta, hafta içinde yaptığı bir açıklamada, "İyi bir ilişkim olan Messi'nin kulüpte kalmasını sağlayabilecek tek aday benim" diyerek, Arjantinli futbolcuya, "ekonomik açıdan kalmasını sağlayacak ve üzerinde çalışacağı bir teklif yapacaklarını" söylemişti.

Diğer yandan "Barçagate" olarak adlandırılan, Bartomeu ve eski yönetim kurulu üyelerinden 3 kişinin Barcelona kulübünü yönettikleri dönemde görevlerini kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili devam eden soruşturma da Katalan kulübünün imajına zarar verdiğinden Laporta'nın gündeminde olacak.

ALEMANY'NİN SPORTİF DİREKTÖR OLMASI BEKLENİYOR

Laporta'nın sportif direktör olarak kimi seçeceği henüz bilinmezken, İspanyol basını bir dönem Real Mallorca kulübünün başkanı olan Mateu Alemany'nin bu göreve getirileceğini iddia ediyor.

Avukat ve iş adamı olan Laporta, Barcelona'da ilk kulüp başkanlığı döneminden sonra "Katalan Demokrasisi" adıyla bir siyasi parti kurup, Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasını savunan bir politika yürütmüştü.

Laporta, 2010'da Katalonya yerel parlamentosunda milletvekili ardından 2011'de Barselona Belediyesinde meclis üyesi seçilmişti.

MESSI İLK KEZ OY KULLANDI

Barcelona'da oy kullanma hakkı olan 110 bine yakın kulüp üyesinden yaklaşık 56 bini oy kullanırken, bu zamana kadarki en yüksek katılımlı başkanlık seçimlerinden biri olduğu belirtildi.

Barcelona'da kulüp üyesi olan bazı futbolcular da oy kullanırken, takım kaptanı Lionel Messi'nin ilk kez oy kullanması dikkati çekti.

Ayrıca Kovid-19 salgınından dolayı ilk defa izin verilen mektupla oy kullanmaya 20 bine yakın kulüp üyesinin katıldığı bildirildi.

Joan Laporta, 11 yıl sonra ikinci kez Barcelona başkanlığına seçildi
Joan Laporta, 11 yıl sonra ikinci kez Barcelona başkanlığına seçildi

Barcelona, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Joan Laporta, 11 yıl sonra ikinci kez Barcelona başkanlığına seçildi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca'dan dikkat çeken 8 Mart mesajı: Kadınlar bizi bağışlasın, fedakarlıkları hak ettiği karşılığı görmedi Denetimde hamile olduğunu söyleyen kadının karnından bonzai çıktı NASA, dünyanın 1 milyar yıl sonra yok olacağını hesapladı Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Bakan Ziya Selçuk'un 'özel eğitim' paylaşımındaki görseller sosyal medyada gündem oldu TRT'nin iddialı yapımı Teşkilat, izleyenlerden tam not aldı Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu
Siyaset, bilim, finans, sanat! İşte dünyada yaptıklarıyla dikkat çeken kadınlar Siyaset, bilim, finans, sanat! İşte dünyada yaptıklarıyla dikkat çeken kadınlar         
09:46
Uyuşturucunun etkisi altındaki genç, seyir halindeki otomobilin önüne atladı Uyuşturucunun etkisi altındaki genç, seyir halindeki otomobilin önüne atladı         
09:16
Son 20 yılın en kurak dönemini yaşayan Mardin'de hayvanlar yavrularını doyuracak sütü bile üretemiyor Son 20 yılın en kurak dönemini yaşayan Mardin'de hayvanlar yavrularını doyuracak sütü bile üretemiyor         
08:57
İmamoğlu'nun Kadınlar Günü paylaşımı İYİ Partili Ağıralioğlu'nu kızdırdı İmamoğlu'nun Kadınlar Günü paylaşımı İYİ Partili Ağıralioğlu'nu kızdırdı         
08:43
Gözde aşıklar Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan yeni fotoğraf geldi Gözde aşıklar Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan yeni fotoğraf geldi         
08:34
"İntiharı düşündüm" diyen Meghan'ın oğlunun ten rengiyle ilgili pes dedirten itiraf: Unvan vermek istemediler         
07:46
Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti         
23:09
92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma 92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma         
22:45
Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü         
19:18
Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti         
17:29
2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu         
16:48
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
Eski eşi tarafından sokak ortasında tekme-tokat dövülen kadın: Asla dışarı çıkmasın Eski eşi tarafından sokak ortasında tekme-tokat dövülen kadın: Asla dışarı çıkmasın         
14:36
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 09:59:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Joan Laporta, 11 yıl sonra ikinci kez Barcelona başkanlığına seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei