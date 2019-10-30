Joao Mario'nun Lokomotiv Moskova'daki En İyi Anları
1 saat önce
Lokomotiv Moskova'nın Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario, Lokomotiv Moskova ile sezona iyi bir başlangıç yaptı. Gelin Portekizli'nin Rusya Premier Ligi'nde attığı gol ve asistlere göz atalım.
Lokomotiv Moskova'nın Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario, Lokomotiv Moskova ile sezona iyi bir başlangıç yaptı. Gelin Portekizli'nin Rusya Premier Ligi'nde attığı gol ve asistlere göz atalım.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
Tarihi Soçi mutabakatında perde arkasında yaşananları özetleyen kare ortaya çıktı Motosikletli Rus modelin kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı Damat, 1,5 tonluk gelin arabasını 100 metre çekerek baba evine götürdü Damada görüşmemiş eziyet...1,5 tonluk gelin arabasını halatla çekti