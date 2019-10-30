Son Dakika Haberleri: Joao Mario'nun Lokomotiv Moskova'daki En İyi Anları
Son Dakika Spor Joao Mario'nun Lokomotiv Moskova'daki En İyi Anları

Joao Mario'nun Lokomotiv Moskova'daki En İyi Anları

1 saat önce

Lokomotiv Moskova'nın Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario, Lokomotiv Moskova ile sezona iyi bir başlangıç yaptı. Gelin Portekizli'nin Rusya Premier Ligi'nde attığı gol ve asistlere göz atalım.

Lokomotiv Moskova'nın Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario, Lokomotiv Moskova ile sezona iyi bir başlangıç yaptı. Gelin Portekizli'nin Rusya Premier Ligi'nde attığı gol ve asistlere göz atalım.

Joao Mario'nun Lokomotiv Moskova'daki En İyi Anları

Lokomotiv Moskova, Rusya, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tarihi Soçi mutabakatında perde arkasında yaşananları özetleyen kare ortaya çıktı
Motosikletli Rus modelin kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı Damat, 1,5 tonluk gelin arabasını 100 metre çekerek baba evine götürdü Damada görüşmemiş eziyet...1,5 tonluk gelin arabasını halatla çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 17:10:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Joao Mario'nun Lokomotiv Moskova'daki En İyi Anları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]