Joaquin Sanchez, Real Betis ile sözleşmesini bir yıl uzattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Joaquin Sanchez, Real Betis ile sözleşmesini bir yıl uzattı - Son Dakika Spor

Joaquin Sanchez, Real Betis ile sözleşmesini bir yıl uzattı

6 saat önce

Real Betis Kulübünden yapılan açıklamada, futbolcuyla varılan anlaşma sonrasında Joaquin Sanchez'in sözleşmesinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Joaquin Sanchez, Real Betis ile sözleşmesini bir yıl uzattı, System.String[]

Real Betis Kulübünden yapılan açıklamada, futbolcuyla varılan anlaşma sonrasında Joaquin Sanchez'in sözleşmesinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığı belirtildi.


Joaquin Sanchez, sözleşmesini imzaladıktan sonra kulübün Twitter hesabından yayımlanan videosunda, "Son 4 yılda 156 maçta forma giydim. 21 gol attım, 23 asist yaptım. Bu sezon hat-trick bile yaptım. En iyi dönemimde olduğuma inanıyorum. Bunun zevkini çıkarmalı ve Betislileri mutlu etmeye devam etmeliyim. Buraya 23 yıl önce geldim ve bir yıl daha devam edeceğim." şeklinde konuştu.


Bu sezon şimdiye kadar oynanan 18 karşılaşmanın 17'sinde forma giyen Joaquin Sanchez, 6 gol kaydetti.


Real Betis'in kaptanı, ligin 16. haftasında 8 Aralık'ta Athletic Bilbao'ya karşı oynadıkları ve 3-2 kazandıkları maçta kariyerindeki ilk hat-trick'i yapmıştı.


La Liga'da geride kalan 18 haftada Real Betis, topladığı 23 puanla 13. sırada yer alıyor.


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Real Betis, Twitter, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:04 
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