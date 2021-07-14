Joe Biden aday gösterdi! Eski Arizona senatörü Jeff Flake Türkiye Büyükelçisi olabilir

ABD Başkanı Joe Biden, Ankara Büyükelçiliği görevi için aradığı ismi buldu. Biden, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi.

SENATO ONAYLARSA BÜYÜKELÇİ OLACAK

ABD Senatosu onaylarsa Jeff Flake, ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi olacak.

Jeff Flake

FLAKE, TEŞEKKÜR ETTİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump karşıtlığıyla tanınan eski Cumhuriyetçi senatör Flake, adaylığı kabul etti. Yazılı açıklama yapan Flake, Biden'a teşekkür etti.

Adaylığını Medium hesabından duyuran Flake, "ABD'nin uzun süredir NATO müttefikimiz olan Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkisinin stratejik önemi göz önüne alındığında, Başkan Biden'ın bu büyükelçilik adaylığı ile bana duyduğu güvenden onur ve gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Büyükelçiliğinin her iki ülke için de önemli bir zamanda çok önemli bir görevlendirme olduğunu vurgulayan Flake, eşi Cheryl ile "Türkiye'nin sıra dışı insanlarını tanımayı dört gözle beklediklerini" belirtti.

"MEMNUNİYET DUYACAĞIM"

Flake, şunları kaydetti:

"Senato tarafından onaylanırsam, yurt dışında ABD çıkarlarını temsil eden güçlü, deneyimli ve yetenekli bir ekibe katılmaktan memnuniyet duyacağım. Hem ABD Temsilciler Meclisi'nde hem de Senatoda görev yapmış biri olarak, Kongre'nin ABD dış politikasında oynadığı rolü anlıyor ve takdir ediyorum."

ABD'nin küresel liderliğinin yerini hiçbir şeyin tutamayacağına vurgu yapan Flake, "Biden yönetimi, bu aday gösterme ile Amerikan dış politikasının ve diplomasisinin en iyi geleneğini ve parti siyasetinin kenara bırakılması gerektiği inancını teyit ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'A MUHALEFETİYLE TANINIYOR

Arizona eyaletini temsilen Cumhuriyetçi olarak Kongrenin iki kanadında da görev yapan Flake, eski Başkan Donald Trump'a muhalefetiyle biliniyor.