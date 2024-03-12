Biden Yönetiminden Kripto Madenciliğine Elektrik Tüketim Vergisi - Son Dakika
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Biden Yönetiminden Kripto Madenciliğine Elektrik Tüketim Vergisi

Biden Yönetiminden Kripto Madenciliğine Elektrik Tüketim Vergisi

ABD Başkanı Joe Biden, 2025 mali yılı bütçe planı kapsamında kripto para madenciliği faaliyetlerine yönelik elektrik tüketiminde yüzde 30 oranında vergi getirilmesi önerisini sundu. Öneri, madencilik şirketlerinin kullanılan elektriğin miktarını ve değerini raporlamakla yükümlü olmasını içeriyor. Bu vergi, 31 Aralık 2024'ten itibaren uygulanmaya başlayacak ve ilk üç yıl boyunca kademeli olarak; yüzde 10, yüzde 20 ve son olarak yüzde 30 oranında uygulanacak.

12.03.2024 12:28
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2025 mali yılı bütçe planı kapsamında ABD Başkanı Joe Biden, kripto para madenciliği faaliyetlerine yönelik elektrik tüketiminde yüzde 30 oranında vergi getirilmesi önerisini sundu.

Biden Yönetiminden Kripto Madenciliğine Elektrik Tüketim Vergisi

ABD Başkanı Biden'ın 2025 mali yılı bütçe planında yer alan kripto para madenciliği faaliyetlerine yüzde 30 oranında elektrik vergisi getirilmesi önerisi, sektörde tartışmalara yol açtı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan "2025 Mali Yılı Gelir Önerileri" raporunda, dijital varlıkların mevcut yasal çerçevede yeterince düzenlenmediği belirtilerek, bu boşluğu doldurmak amacıyla kripto para madenciliği işlemlerine tüketim vergisi uygulanmasının planlandığı açıklandı.

Hazine Bakanlığı'nın planına göre, kripto para madenciliği için kullanılan elektrik üzerinden hesaplanacak yüzde 30 oranındaki bu vergi, hem şirket sahibi hem de kiralık sistemler üzerinden madencilik yapan firmalar için geçerli olacak. Uygulamaya konulursa, madencilik şirketleri, kullanılan elektriğin miktarını ve değerini raporlamakla yükümlü hale gelecekler. Madencilik için kapasite kiralayanlar da kiraladıkları servis sağlayıcının elektrik tüketiminin mali değerini bildirmek zorunda olacaklar. Bu vergi, 31 Aralık 2024'ten itibaren uygulanmaya başlayacak ve ilk üç yıl boyunca kademeli olarak; yüzde 10, yüzde 20 ve son olarak yüzde 30 oranında uygulanacak.

Kendi elektriğini üreten kripto madenciliği firmaları da bu vergiden muaf tutulmayacak. Özellikle güneş veya rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan enerji sağlayan firmalar dahi, bu yeni vergi düzenlemesinden etkilenecekler.

Riot Platforms şirketinin araştırma başkan yardımcısı Pierre Rochard, bu adımın Bitcoin'i zayıflatma ve merkezi bir dijital para birimi olan CBDC'yi teşvik etme amacı taşıdığına inanıyor. Öte yandan, ABD Senatörü Cynthia Lummis, bu vergi teklifine açık bir şekilde karşı çıktı. Lummis, kripto para birimlerinin federal bütçeye dahil edilmesinin, hükümetin bu alana olan ilgisini gösterse de yüzde 30'luk verginin sektörün ABD'deki varlığını olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Son olarak bu hamle, Biden yönetiminin kripto para madenciliği üzerinden elektrik tüketimine vergi getirme teklifini ortaya koyduğu ilk vakit değil. Daha önce, 9 Mart 2023 tarihinde, 2024 mali yılı bütçe teklifi kapsamında benzer bir öneri sunulmuştu.

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Son Dakika Kripto Biden Yönetiminden Kripto Madenciliğine Elektrik Tüketim Vergisi - Son Dakika

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