Joe Biden'dan Trump'ın azli hakkında açıklama: Kararı kongre verecek
08.01.2021 23:28
ABD Başkanı seçilen Joe Biden, Kongre binası baskınının ardından yeniden gündeme gelen Donald Trump'ın azli hakkında açıklamalarda bulundu. Trump'ın azlinin kongre tarafından verilmesi gereken bir karar olduğunu söyleyen Biden, "Yeni yönetim, Trump suçlamalarına değil, salgın ve ekonomiye odaklanacak" dedi.
ABD'de Donald Trump destekçilerinin Kongre Binası baskını ile başlayan siyasi kriz devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi'ndeki demokratlar, Pazartesi günü Trump'ın azledilmesi için resmi suistimal suçlamalarında bulunacaklarını açıkladı.
ABD Başkanı seçilen Joe Biden, ülkeyi kaosa sürükleyen olayların ardından tekrar gündeme gelen Trump'ın azli hakkında konuştu.
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