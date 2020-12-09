Joe Biden'den 100 günde 100 milyon aşı sözü - Son Dakika
BBC

Joe Biden'den 100 günde 100 milyon aşı sözü

09.12.2020 12:17
Joe Biden'den 100 günde 100 milyon aşı sözü, System.String[]

ABD'nin 46'ıncı Başkanı seçilen Joe Biden, 20 Ocak'ta görevi aldıktan sonraki 100 gün içinde 100 milyon kişinin aşılanacağı taahhüdünde bulundu.

ABD'nin 46'ıncı Başkanı seçilen Joe Biden, 20 Ocak'ta görevi aldıktan sonraki 100 gün içinde 100 milyon kişinin aşılanacağı taahhüdünde bulundu.

20 Ocak'ta Donald Trump'tan görevi devralması beklenen Biden, " Beyaz Saray'a gelir gelmez salgını sona erdiremeyeceğini ancak Covid-19'un seyrini değiştirebileceğini" söyledi. Biden ayrıca salgınının yavaşlatılabilmesi için halktan 100 gün boyunca maske takmalarını istedi.

Joe Biden, Delaware'de düzenlediği basın toplantısında sağlık ekibini tanıttı.

Biden, Sağlık Bakanlığı'na California Başsavcısı Xavier Becerra, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanlığına (CDC) da Rochelle Walenksy'i önermişti.

Dr. Fauci, Biden'ın sağlık başdanışmanı olacak

Trump döneminde de görev yapan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Biden'ın 'tıbbi başdanışman' olarak görev yapacak. Dr. Fauci sık sık Donald Trump'la ters düşüyordu.

Biden, "İlk 100 günüm Covid-19 virüsünü bitirmeyecek. Buna söz veremem. Bu çıkmaza bir anda girmedik. Bir anda kurtulmamız da mümkün değil. Ama ilk 100 gün hastalığın seyrini değiştirebilir. ABD'de hayatı olumlu yönde değiştirebilir" dedi.

Kongre'de iki parti arasındaki müzakereler sonuçlandırılıp acil finansman sağlanamazsa bu çabaların sekteye uğrayabileceğini belirten Biden, çocukların okullara dönmesini sağlamanın ana önceliklerinden biri olacağını vurguladı.

Aşıya perşembe günü onay çıkması bekleniyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) dün Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısında bir güvenlik kaygısı olmadığını açıklamıştı. Bu açıklamayla aşının acil kullanım için onay almasının önünde bir engel kalmadığı belirtiliyor.

Pfizer ve Alman ortağı BioNTech, aşının yüzde 95 etkili olduğunu ve büyük bir güvenlik kaygısının bulunmadığını gösteren verileri geçen ay FDA'ya sunmuştu.

FDA danışma komitesinin yarın yapacağı toplantıda nihai kararını açıklaması bekleniyor.

Bu aşı iki doz halinde kullanılıyor. Ancak ilk dozun ağır vakalarda yüzde 89 oranında etkili olduğu belirtiliyor.

Amerikan şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşının da Noel'den önce (25 Aralık) onay alabileceği ifade ediliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ABD'de Covid-19 vakalarının sayısı 15 milyonu geçti. Hastalıktan ölenlerin sayısı da 293 bini aştı.

Joe Biden'den 100 günde 100 milyon aşı sözü
Joe Biden'den 100 günde 100 milyon aşı sözü

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Joe Biden, Ocak, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Joe Biden'den 100 günde 100 milyon aşı sözü - Son Dakika

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti Eczanede çalışanı, yaşlı adamı zorla dışarı çıkartıp kaldırıma fırlattı! O anlar kamerada Taksici istediği yere götürmeyince taksiyi alıp kaçtı: Beni götürmedikleri için ben de kendimi götürdüm Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı
Rus paralı asker şirketi Wagner komutanından Türkiye itirafı: Müdahaleyi dikkate almadık, bu yüzden kaybettik Rus paralı asker şirketi Wagner komutanından Türkiye itirafı: Müdahaleyi dikkate almadık, bu yüzden kaybettik         
12:25
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Başakşehir maçındaki ırkçılık skandalı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini getirdi Başakşehir maçındaki ırkçılık skandalı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini getirdi         
11:54
Koronaya yakalanan babasına refakat eden öğretmen, hastane bahçesindeki banklarda uzaktan eğitimle ders veriyor Koronaya yakalanan babasına refakat eden öğretmen, hastane bahçesindeki banklarda uzaktan eğitimle ders veriyor         
11:33
İçeriğin değeri 900 milyon TL! Acun Ilıcalı, Exxen için fiyat politikasını belirledi İçeriğin değeri 900 milyon TL! Acun Ilıcalı, Exxen için fiyat politikasını belirledi         
11:31
İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek         
11:04
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil         
10:01
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek         
09:53
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor         
09:31
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor         
18:34
Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı         
15:05
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 13:00:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Joe Biden'den 100 günde 100 milyon aşı sözü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei