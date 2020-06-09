ABD'de Demokrat Parti adayı Joe Biden: George Floyd'un ölümü dünyayı değiştirecek - Son Dakika
BBC

ABD'de Demokrat Parti adayı Joe Biden: George Floyd'un ölümü dünyayı değiştirecek

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi için yarışan Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, CBS haber kanalına verdiği röportajda Floyd'un ölümünün Amerikan tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

ABD seçimlerinin Demokrat Parti adayı Joe Biden, Floyd ailesiyle yaptığı özel görüşmenin ardından CBS kanalına verdiği röportajda " George Floyd'un ölümü dünyayı değiştirecek" dedi.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek seçimlerde Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump'a karşı yarışacak olan Biden, Trump'ın Floyd hakkında hafta sonu yaptığı yorumların da 'alçakla olduğunu' ifade etti.

Houston, Teksas'ta Floyd'un ailesiyle görüşen Biden CBS haber kanalına verdiği röportajda Floyd'un ölümünün 'Amerikan tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri' olduğunu söyledi.

Kısa bir süre önce Biden da siyahların oylarını 'çantada keklik görmekle' suçlanmış ve Trump'a oy vermeyi düşünen Afrika kökenli Amerikalıların "siyah olmadıklarını" söylemişti.

BIDEN, FLOYD AİLESİ HAKKINDA NE DEDİ?

CBS haber kanalından Norah O'Donnell'e konuşan Biden "Olağanüstü bir aile, küçük kızı da oradaydı, 'Babam dünyayı değiştirecek' diyen kızı. Ben de babasının dünyayı değiştireceğini düşünüyorum" dedi.

Biden, "Burada yaşananın Amerikan tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olduğunu düşünüyorum, gerçekten, sivil özgürlükler anlamında, sivil haklar anlamında, insanlara haysiyetli davranılması hakkında" diye konuştu.

Floyd ailesinin sözcüsü Benjamin Crump da Twitter hesabından Biden'la yapılan görüşmeden bir fotoğraf paylaştı ve Floyd'un akrabalarının Biden'ın yorumlarını memnuniyetle karşıladıklarını yazdı.

Crump "Gösterilen şefkat aile için dünyalara bedeldi" dedi.

DEREK CHAUVIN DAVASINDA SON DURUM NE?

ABD'de siyah Amerikan vatandaşı George Floyd'u öldürmekle suçlanan, görevden alınan beyaz polis memuru Derek Chauvin, Pazartesi günü Minnesota kentinde ilk kez yargıç karşısına çıktı. Chauvin, duruşmaya video konferans yöntemiyle katıldı.

ABD'de Demokrat Parti adayı Joe Biden: George Floyd'un ölümü dünyayı değiştirecek

CHAUVIN'İN KEFALET ÜCRETİ 1 MİLYON 250 BİN DOLAR OLDU

Yargıç, Chauvin'in kefalet ücretini 1 milyon 250 bin dolar olarak belirledi.

Chauvin yaklaşık 11 dakika süren duruşmada herhangi bir açıklama yapmadı.

Bir sonraki duruşma tarihi ise 29 Haziran olarak belirlendi.

Chauvin; "kasıtlı olmadan ikinci derece cinayet","üçüncü derece cinayet" ve "ikinci derece taksirle adam öldürme" ile suçlanıyor.

ABD'de bu suçlardan yargılananlar sırasıyla 40, 25 ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılabiliyor.

GÖSTERİLER BAŞKA ÜLKELERE DE YAYILDI

George Floyd 25 Mayıs'ta gözaltına alınmış, Derek Chauvin yaklaşık 8 dakika 46 saniye boyunca diziyle onun boğazına bastırırken görüntülenmişti.

Floyd'un hayatını kaybetmesi sonrası ABD'de protesto gösterileri düzenlenmiş, gösteriler zamanla başka bazı ülkelere de yayılmıştı.

Derek Chauvin dışında görevden alınan üç polis memuru da "ona yardım etmek" ve "suç ortağı olmak" ile suçlanıyor.

George Floyd için Minneapolis ve North Carolina'dan sonra büyüdüğü Texas eyaletinin Houston kentinde de bir anma töreni düzenlendi.

ABD'de Demokrat Parti adayı Joe Biden: George Floyd'un ölümü dünyayı değiştirecek
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BBC

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 04:57 

Son Dakika Dünya ABD'de Demokrat Parti adayı Joe Biden: George Floyd'un ölümü dünyayı değiştirecek - Son Dakika Dünya

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